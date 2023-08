A rendező szándéka - filmvetítés a Margitszigeti Atlétikai Centrumban

A rendező szándéka

Miért nem koncentrálunk egyszerűen a munkára, és esünk túl rajta? Szonhva egy puszani felvételvezető, filmforgatásokhoz keres helyszíneket. Mindig is szerette munkáját és a várost, ahol él. Egy nap váratlanul egy új projekthez csatlakozik. De amint belép az ajtón, azonnal felismeri a rendezőt. Tojong az, az expasija, aki azért hagyta el őt, hogy beteljesíthesse az álmát Szöulban. Régen szerelmesek voltak, de most üzleti partnerként is meg kell ismerkedniük egymással. Ezt nem könnyíti meg az sem, hogy Tojong mindenre csak nemet mond.

Fotó: Facebook

Játékidő: 77 perc

Rendező: Kim Min-geun

Szereplők: Han Sun-hwa, Wan Lee

A vetítésre érdemes saját pokrócot, enni- és innivalót hozni.

A vetítéseket csak megfelelő időjárás esetén tartják meg.

Időpont: augusztus 4., 20.00