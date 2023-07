Zenélő Budapest - fellép a Campanelli harangjáték együttes

A Campanelli harangjáték együttes 2015-ben alakult meg, a Zenélő Budapest nyári fesztivál első évadakor. Tagjai a Budapesti Fesztivál Zenekar, a Magyar Operaház és Concerto Budapest zenekarok művészei.

Fotó: User / Facebook

A Szent István Bazilika előtt felállított harangállvány nemcsak funkciójában, hanem látványában is kiemelkedő ékességévé vált a főváros nyári életének. A harangokhoz későbbi évadokban egy fuvola is párosult, ami újabb hangzásbeli színt jelentett, és a műsor karakterét is egyre népszerűbbé varázsolta. Kialakult egy nagy létszámú törzsközönség is, amely hétről hétre hűségesen követi egyedülálló előadásaikat.

Műsor:

Haydn: Flötenuhr Musik: XIX/6,13,32

Mozart-Iván Gábor: Der Vogelfanges bin ich-Zauberflöte

J.S.Bach- Götz Nándor: Badinerie

Bizet – Götz Nándor: Carmen ( részlet )

Paganini-Götz Nándor: La Campanella

Chopin- Götz Nándor: Variációk egy Rossini témára

Verdi-Götz Nándor: Traviata-részlet

Verdi- Götz Nándor: Rigoletto : részlet

Götz Nándor: Zenélő Budapest-rap

Bizet-Götz Nándor: Arlesi lány – részlet

Időpont: július 27., 19.00

Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon (1124 Budapest, Törpe utca 2.)