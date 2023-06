Rózsafesztivál - nézd meg a csemegerózsát vagy a legősibb sárga rózsát!

A főváros legnagyobb rózsakertjébe invitálják az érdeklődőket a szervezők, amely 2,5 hektár. A gyűjtemény fő értékét a 60-70 éve nemesített fajták nagy száma jelenti, az ilyen rózsák csak kevés helyen láthatóak a világon. Ezen kívül a rózsakert számtalan kultúrtörténeti különlegességet is bemutat, mint az ókeresztény abesszin szent rózsa, a középkori csemege és patikárius rózsa, az illóolajat adó iráni és bulgár damaszkuszi rózsa, zöld rózsa, moharózsák, a legkorábbi kínai tearózsák, vagy Európa legősibb sárga rózsái. Jelentős a magyar vonatkozású rózsák gyűjteménye is, jelenleg a kert 205 magyar fajtát mutat be.

Fotó: Facebook

Program:

Június 3.

10.00 Ünnepélyes megnyitó a Herman Ottó intézet dísztermében

16.00 Lampart Budafok Vegyeskar – Fesztiválkórus koncertje

Remek lehetőség egy délutáni kóruskoncertre és pihenésre, sétálásra a rózsákkal teli parkban. Padok, kavicsos sétautak várják a látogatókat a természet közelében, amelyet zenei dalcsokrokkal színesítünk a Lampart kórus előadásában. A kórus rendszeresen fellép Budapest és az ország különböző városainak hangverseny-termeiben.

A több mint fél évszázad alatt számos országban, így Németországban, Bulgáriában, Ausztriában, Szlovákiában, Szlovéniában, Hollandiában, Ukrajnában és Olaszországban vettek részt kórustalálkozókon. A Rózsakertben csodaszép rózsamadrigált is hallhatunk a kórustól.

június 4. vasárnap

10.00-18.00 - Virgonckodó játszópark

Egyedi tervezésű, kézzel festett többvirágos és gyümölcsös nagyméretű fajátékok várják az egész családot egy közös interaktív élményre.

10.30 - A só - magyar népmese bábjáték gyerekeknek. A Só című magyar népmese történetét ismerhetik meg a kicsik bábos, énekes előadásban. Az öreg királlyal és három szép leányával találkozhatunk, akik közül a legkisebb Rózsika királylány. Magyar népmese Bölöni Réka előadásában a szeretetről, amely minden kicsi és nagy gyerek szívét átmelegíti.

10.00 és 14.00 Rózsakerti séta dr. Boronkay Gábor kutató szakemberrel a kertben.

A délutáni sétával ünnepli a Budatétényi Polgári kör a 100 éve született Márk Gergely rózsanemesítő életútját.

Esti zárókoncert a Budafok Big Banddal.

Mindkét nap programja:

Szakmai előadások, kertészeti termékbemutató, egynyári-, évelő-, rózsa- és gyümölcsfa standok, kertészeti vásár, borkóstolás, palóc méz, gyermekprogramok és további meglepetések.

A belépés díjtalan!

Időpont: június 3-4. 10.00

Helyszín: Budatétényi Rózsakert

Az esemény a Budapest 150 emlékév keretében valósul meg.