Magyarság Háza Filmklub: Mi, magyarok – Dj Postás

„Nem határon túli magyar vagyok, hanem határtalanul magyar.”

"Kiss Pétert a New York-i magyar közösség motorjaként ismerjük meg a portréfilmből. Megszervezte, hogy az USA különböző városaiban élő magyarok közösen énekeljék el az Ismerős Arcok Nélküled című dalát egy fesztivál alkalmával. Diszkózik és tévéműsort készít a Magyar Házban Patkós Attilával, aki a jelen filmet is rendezte. Nagyon szereti szórakoztatni és jókedvre deríteni az embereket. Ezt tükrözik a műsorai, a Jó ebédhez szól a móka, és a Facebook live Patival és Petivel.

Fotó: Facebook

Péter Budapesten született, gyermekkorát Békásmegyeren töltötte. Édesapja korán kiköltözött Amerikába, édesanyja egyedül nevelte föl. Talán ebből a családi helyzetből adódik, hogy nem tudja kimutatni az érzelmeit, amit a felesége gyakran szóvá is tesz. Azért van ez, mert így kevésbé érzi magát sebezhetőnek – mondja.

Már Budapesten elkezdett diszkózni egy ismert Dj-vel, Jutasi Tamással. Népszerű szórakozóhelyeken léptek föl, ám egyszer összevesztek, és szétváltak az útjaik. Péter ekkor úgy döntött, hogy apjához költözik Amerikába. Nagyon sokféle munkát végzett kezdetben, mint minden bevándorló. Ezekből a munkákból a postait tartotta meg: ma is leveleket hord ki, 306 háza van. Emellett egy építőipari céget is vezet. Azt mondja, a postai munkára szüksége van, az a bázis a számára, rendszerbe foglalja az életét. Korán felkel, hogy időre végezzen, és indul a cégbe, ahol családias kapcsolatban működik együtt a dolgozóival.

Feleségével, Edittel nagyon kalandosan indult a kapcsolata. Magyarországon ismerte meg, kiutazása előtt egy hónappal. Azt ígérte, gyorsan visszamegy hozzá, de erre a látogatásra csak két év múlva került sor. Edit közben egy másik fiú menyasszonya lett. Ezután Péter is megnősült, egy angol lányt vett el, született egy fiuk. Egyszer azt hallotta egy ismerősétől, hogy a felesége csalja őt, s ugyanebben az időben jött a hír, hogy Edit vőlegénye meghalt. Ezután gyorsan újra indult a kapcsolat, Edit is New Yorkba költözött. Három gyermekük van, egy klasszikussal szólva: „enyém, tiéd, miénk”. Bár Péter stílusát és viselkedését Edit lópokrócként jellemzi, azért kapcsolatuk mély és elkötelezett. Péter már az ezüstlakodalmat tervezgeti, ahol szeretne Dj is lenni, de hát azt mégsem teheti. De bárhogy lesz is, nagy bulinak ígérkezik sok-sok baráttal, jó hangulattal.

Sokat dolgozik azért, hogy megőrizze a magyar klubot, ami 1953-tól létezik, hogy mindent, ami magyar, átadhasson a következő nemzedéknek."

Időtartam: 60 perc

A belépés ingyenes. Előzetes regisztráció: regisztracio@magyarsaghaza.info

Időpont: február 28., 18.00

Helyszín: Aranytíz Kultúrház