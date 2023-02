Egy húron pendülünk! Izgalmas hangszerbemutatót tart a Pengetős Trió!

"Vegyük komolyan a játékos címet: a Pengetős Trió ifjú népzenészei pedagógiai küldetésként tekintenek a nemes célra, miszerint a legfiatalabb korosztályokat kívánják megismertetni az olyan jellegzetes népi pengetős hangszerekkel, amilyen a koboz, a tambura vagy a citera.

Fotó: Facebook

Pengetős Trió:

citera, ének - Berta Alexandra

koboz - Csenki Zalán

tambura - Horváth Bálint

A hazai és nemzetközi színtéren egyaránt jegyzett Pengetős Trió három tagja a jelenlegi felállásban 2015 óta játszik együtt. A tagok mindhárman elkötelezett rajongói és művelői az autentikus népzenének. Mint nevük is mutatja, pengetős hangszerekre szakosodtak, munkásságukat pedig az teszi kivételessé, hogy telt házas magyarországi és külföldi koncertjeik mellett oktatják és kutatják is a népzenét. Vallják, hogy a hazai zenei hagyománnyal való ismerkedést nem lehet elég korán elkezdeni: óvodás és iskolás korosztályt célzó gyerekműsoraik jó ideje nagy népszerűségnek örvendenek.

Fellépéseiken a citera mellett énekhangjával is hódít a Junior Prima díjjal kitüntetett Berta Alexandra. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékéhez több szállal is kötődik a formáció: Csenki Zalán kobzos a tanszék óraadó tanára, Horváth Bálint pedig, aki a tambura mestere, az intézmény hallgatója. A Pengetős Trió tagjai nemcsak egymással, de hallgatóságukkal is egy húron pendülnek: a zenészek pedagógiai érdeklődése és elkötelezettsége garancia arra, hogy a különleges hangszerekkel való ismerkedés már a legelső alkalommal maradandó élményt szerez a résztvevőknek, életkortól függetlenül."

A rendezvényre a belépés díjtalan.

Korosztály: 8-14 év

Időpont: február 22., 10.00-11.00

Helyszín: Müpa