Dömötör Csaba: ez az út a világháborúhoz vezet - Videó!

Nem könnyű fegyverekről van szó, ami abból is látszik, hogy 17 ország tankokat is felajánlott - hangsúlyozta Dömötör Csaba, rámutatva: már nem csak európai országok küldenek fegyvert, ami az eszkalációt mutatja. Ausztrália és Szudán, Pakisztán és az Egyesült Államok is küld fegyvereket. Utóbbi nem kevesebb mint 2 milliárd dollár értékben - mutatott rá.

Az államtitkár felidézte a német háborús politika fejlődéstörténetét, ami ötezer harci sisakkal kezdődött, míg ma már nemcsak páncéltörő fegyvereket és rakétákat, hanem Leopard tankokat is küldenek. De - folytatta - , küld ilyen tankokat Svédország és Spanyolország is.

Fotó: Pixabay

És jön a következő szint: most már azon megy a vita, hogy menjenek-e vadászgépek.

Tényleg csak egy hajszál választ el minket attól, hogy európai katonák küldése is napirenden legyen

- tette hozzá Dömötör Csaba.

Kifejtette: bár a fegyverszállítások tagállami szinten dőlnek el, a brüsszeli intézmények is "ugyanazon a háborús tracken vannak". Az Európai Bizottság elnöke és a tanács elnöke is még több fegyvert küldene, amit az Európai Parlament is megerősített.

Dömötör Csaba emlékeztetett arra a frissen elfogadott, háborúval kapcsolatos EP-állásfoglalásra, melynek egyik pontja tételesen felsorolja, hogy még milyen további fegyvereket kellene küldeni. Nem elég, hogy nyögjük a gazdasági terheket, "a háborús nyomás is egyre nagyobb" - mondta.

Az államtitkár szirénhangoknak nevezte azokat az érveket, amelyek szerint ha több fegyvert küldünk, hamarabb vége lesz a háborúnak. "1914-ben is ezt mondták. Most lenne jó megállni" - tette hozzá Dömötör Csaba.