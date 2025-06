Napi horoszkóp: ma csak úgy szikrázik a levegő egy szerencsés csillagjegy körül

Kos

Ma szinte szikrázik ön körül a levegő: tele van ambícióval és ötletekkel. A Merkúr már tegnap este belépett az Oroszlánba, és ma a Hold is ide lép, ami fellobbantja önben a vágyat az elismerésre. Csak arra figyeljen, hogy ne csapjon át minden versengésbe – nem kell mindig mindenkinél jobbnak lennie.

Fotó: Metropol

Bika

Ma a család vagy az otthona körül foroghatnak a gondolatai, de közben ott bujkál önben egy nagyszabású terv is. Valaki inspirálhatja arra, hogy bátrabban mutassa meg, mit tud. Ne rejtegesse tovább a tehetségét, viszont ne vegye zokon, ha nem mindenki tapsol állva.

Ikrek

Végre egy igazán sziporkázó nap! A Merkúr, amely az ön uralkodó bolygója, az Oroszlánba lépett, ettől tele lehet szellemi energiával, frappáns gondolatokkal. Kommunikációs téren brillírozhat, de figyeljen: nem minden helyzet verseny. Aki ön mellett van, nem ellenfél, hanem társ.

Rák

Ma sokkal magabiztosabbnak érezheti magát, mint a hét elején. Az Oroszlánba lépő Hold és Merkúr segítenek abban, hogy felvállalja a vágyait, és bátran beszéljen róluk. Egy kreatív vagy pénzügyi ötlet most jó irányba indulhat, érdemes kihasználni.

Oroszlán

Ma úgy érezheti, eljött az ön ideje, és ebben nincs is tévedés. A Hold és a Merkúr is az ön jegyében járnak, így szinte mindenki önre figyel. Kiemelkedhet, megmutathatja tudását, és szinte mágnesként vonzza az embereket. De ne feledje: nemcsak a csillogás számít, a szerénység most még többet érhet.

Szűz

Ma talán szívesebben húzódna háttérbe, és ez nem is baj. A Merkúr Oroszlánba lépésével új tervek körvonalazódhatnak, de még nem kell mindenbe belekezdenie. Most inkább figyeljen, gyűjtsön erőt, és tervezze meg a következő nagy lépést.

Mérleg

A mai nap kedvező változásokat hozhat az emberi kapcsolataiban. Az Oroszlánba lépő Merkúr barátságokat, új ötleteket és közös projekteket támogat. A rivalizálás azonban a közeli barátságokban is felütheti a fejét. Ne hagyja, hogy mások túlzott önérzete elrontsa a hangulatot.

Skorpió

Ma feltűnő lehet – akár akarja, akár nem. A Merkúr és a Hold is a karrierje területére érkeznek, így most könnyen megmutathatja, mire képes. De ne vágjon vissza, ha valaki kritizálja: most több figyelmet kap, de ezzel együtt az irigyek is felbukkanhatnak.