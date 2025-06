Konfliktus és vita: megsúgták az égiek, mely csillagjegynek kell vigyáznia

2025. június 20.

Fotó: Pexels

Kos

Pénteken igazán elemében érezheti magát. A Hold az ön jegyében jár, így energiával és lendülettel tölti fel. Könnyedén elérheti, amit csak szeretne. Arra figyeljen, hogy ne legyen túl rámenős, és hallgassa meg a környezetét is!

Bika

A péntek kicsit zaklatottabb lehet a megszokottnál, mert nehezen viseli, ha valaki sürgeti. Ne engedje, hogy mások sietsége felbosszantsa! A Kos Hold most nem az ön tempójában működik – de egy kis türelemmel könnyen átvészelheti.

Ikrek

Pörgős nap vár önre, de levegő jegyűként ez kifejezetten inspiráló lehet. Könnyen teremthet kapcsolatokat, és most különösen sziporkázó lehet. Csak ügyeljen arra, hogy ne uralja túlságosan a beszélgetéseket.

Rák

Pénteken nehezebben kezelheti, ha valaki megpróbálja önre erőltetni az akaratát. A Kos Hold nyugtalanságot, és egy rámenősebb személyt jelezhet. Ha tudatosan figyel, elkerülheti a felesleges vitákat.

Oroszlán

A Kos Hold szenvedélyt hoz, amit ön különösen élvezhet ma. Jó eséllyel sikerélmények is várják. Csak arra figyeljen, hogy ne essen túlzásokba: ne csak ön körül forogjon minden, mert a többiek megharagszanak.

Szűz

Ma próbára teheti az idegeit a Kos Hold hatása. Nehezebb lesz koncentrálnia, különösen, ha nyugodt környezetre vágyik. A környezete felpörgött, talán túlságosan is. A Szűz jegyében járó Mars segíthet higgadtan kezelni a helyzeteket.

Mérleg

A Kos Hold felerősíti önben az igényt, hogy rendet tegyen egy kapcsolatában. De most könnyen vitába torkollhat a kezdeményezése. Inkább hallgassa meg a másik felet is, mielőtt döntést hozna. A Szűz Mars most segít megőrizni a higgadtságát.

Skorpió

Ma könnyen előfordulhat, hogy túlpörög vagy túlreagál egy helyzetet, mivel a Kos Hold felfokozott érzelmeket jelez. Ne hagyja, hogy a feszültség eluralkodjon, inkább használja kreatívan az energiákat! Uralkodó bolygója jelenleg a Szűz jegyében jár, és segít megfontolt döntéseket hozni.

Nyilas

Pénteken igazán elemében lehet. A pörgés és spontaneitás kifejezetten jót tesz önnek. Most végre nem kell visszafognia magát – de azért ügyeljen arra, hogy ne dominálja le a másikat egy beszélgetésben.