Kevesen tudják: nemcsak a gyepet, a fűnyírót is karban kell tartani

Ne felejtsük el takarítani

Bármilyen típusú gépet használunk, az élettartamát, hatékonyságát jelentősen megnövelhetjük, ha minden nyírás után kitakarítjuk. A felgyülemlett fűmaradékot szedjük ki a pengeházból, a levegőztető nyílásokból kefével távolítsuk el a fűdarabokat. A kerekeket, külső vázat és a késeket töröljük át enyhén nedves ronggyal.

Csavarok és kerekek szorosra húzása

A folyamatos rázkódás kilazíthatja a tartócsavarokat, ezeket időnként nézzük át. Ha meglazult valamelyik, húzzuk meg, ha tönkrement, cseréljük ki. Nézzük meg a kerekek rögzítését is, ha laza, húzzuk meg, és időnként olajozzuk meg a kerekek tengelyét, így könnyebb lesz tolni a gépet a füvön.

Stabilabb teljesítmény – a karburátor szerepe

A benzinmotoros fűnyírók és fűkaszák lelke a karburátor, ami a megfelelő üzemanyag-levegő keverék előállításáért felel. Leállított motornál, áramtalanított gyújtás mellett óvatosan emeljük ki a karburátort a használati utasításnak megfelelően, majd tisztítsuk meg speciális karburátortisztító spray-vel a fúvókákat és a keverőkamrát. Ha sérült, elhasználódott alkatrészt találunk, cseréljük ki, nézzük át a tömítéseket is.

Az elektromos fűnyíró karbantartása

Bár az elektromos fűnyírók kevesebb karbantartást igényelnek, a rendszeres tisztítás és a penge ellenőrzése mellett ezeknél az is fontos, hogy a kapcsoló bovden feszes legyen, és a csatlakozó dugalj csavarjai ne legyenek lazák. Ha kell, húzzuk meg őket, és időnként ellenőrizzük a kábelt tartó biztonsági szíjakat is.

Az olajcsere fontossága

A négyütemű fűnyírókban legalább szezononként egyszer ajánlott olajat cserélni, de ha sokat használjuk, akkor sűrűbben is szükség lehet erre. Az olajcsere gyakorisága a gép kézikönyvében megtalálható, akárcsak az olajcsere pontos menete. Ha elhanyagoljuk, a motor idő előtt elkophat, és akár tönkre is mehet kenés nélkül. Rendszeresen ellenőrizzük az olajszintet is!

Olvassuk át az utasítást

A benzinmotoros fűkaszák szöghajtását érdemes a gyártó ajánlásának megfelelő időközönként zsírozni speciális, magas fordulatszámon és hőmérsékleten alkalmazható zsírral.