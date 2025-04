Új lehetőségekkel kecsegtet a hétfő: ezek a csillagjegyek örülhetnek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A napi horoszkóp szerint a hétfői Bika-jegyű energiák nagyon jót tesznek önnek. Főleg a tegnap után... Ha összeveszett valakivel, akkor most könnyebben kötnek békét. Az újhold energiái is hatnak még, most érdemes belevágni az új projektekbe.

Fotó: Metropol





Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn még épphogy elkezdődött az új periódus, amit a tegnapi Bika újhold jelzett. Szuper napja lehet, bebizonyosodik, hogy az eddigi erőfeszítéseket nem tette hiába. Lehetséges, hogy fontos hívást vagy üzenetet kap.



Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha van olyan célja, amit nem tudott elérni a közelmúltban, hétfőn esélyt kaphat rá, hogy teljesüljön. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy él a lehetőséggel, és belevág a megvalósításba. Az eddigi munkája gyümölcsét hamarosan learathatja.



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Érdekes élménye lesz hétfőn, talán egy olyan helyen, vagy olyan személy közelében, ahol általában feszültség övezi minden lépését, barátságos légkör fogadhatja. Most tud egy nagyot fordítani a dolgokon! Kihasználhatná a helyzetet és tisztázhatna néhány kérdést.



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn egy véletlen egybeesésnek köszönhetően találkozhat valakivel, így feltárulhat ön előtt egy új lehetőség, amellyel eddig talán nem is számolt. Legyen alapos és cselekedjen átgondoltan, mert most a részletekben van a hibalehetőség.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn a Bika Hold és Nap felébreszti önben a vágyat, hogy megoszthassa az érzéseit valakivel. Ha szingli, ma rátalálhat az igazira. Ha már van valakije, akkor ma végre ráébredhet, hogy mennyire szüksége van rá.



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn érdemes a hivatalos ügyeket, vagy nagyobb bevásárlásokat lebonyolítani. Minden pénzügyi tranzakcióban szerencsével járhat. Olcsóbban vásárolhat, drágábban adhat el, mint más napokon. Jó üzletet is köthet!



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Igazán kiegyensúlyozott és békés hangulatban van ma a Bika-energiáknak köszönhetően, és türelmes is – de csak egy pontig. Ma valakinek sikerül elérnie ezt a pontot, sőt, túl is menni rajta. Vegyen nagy levegőket, és számoljon el tízig, mielőtt megsemmisítő reakciókat adna.