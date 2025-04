Így alakítja át a nap- és szélenergia az egységesülő árampiacot

A szabályozási piacon az átviteli rendszerirányító MAVIR lényegében kiegyensúlyozza a nem kezelt többleteket és hiányokat, annál általában jóval magasabb áron, amelyre a kereskedőnek már nincs ráhatása. Előfordulhat ugyan, hogy ez a megoldás végül nem kerül többe (például, ha az adott időszakban a rendszerben hiány lép fel, az érintett szereplő pedig felajánlható többlettel rendelkezik), de mivel a kiegyenlítő energiaárakat csak havonta publikálják, ezért az ezzel járó bizonytalanság, illetve árkockázat olyan kitettséget jelent, amelyet jellemzően senki sem vállal szívesen.

A piaci szereplők tehát abban érdekeltek, hogy legkésőbb az intraday piacon, a leszállítás kezdetéig zárják le nyitott pozícióikat, ami az eszközalapú kereskedés biztos optimumra való törekvésének is jobban megfelel, és a rendszeregyensúly szempontjából is kedvezőbb, ha a kiegyenlítő energia piaci kínálatot adó jellemzően gáztüzelésű erőműveket kevésbé kell igénybe venni.

Jelentős változást jelentett az elmúlt években megvalósított piac-összekapcsolás is, melynek következtében a magyar keresleti és kínálati viszonyok mellett immár a régiós országok keresleti és kínálati viszonyai is megjelennek a piacon. Ezért a magyar piac ma már gyakorlatilag a régiós piac részeként működik, és mivel így áttételes árhatások is megjelennek, a piac egy, a korábbinál jóval likvidebb, intenzívebb fázisába lépett.

Tényezők komplex halmaza mozgatja az árakat

Az MVM Partner Intraday Trading csoportja a magyar villamosenergia-tőzsde (HUPX) napon belüli piacán kereskedi le az erőművi, illetve fogyasztói portfóliójából eredő igényeket. A napon belüli piacon a nap 24 órájának és 96 negyedórájának mindegyikére köthető kontraktus, tehát összesen 120 termék kereskedhető folyamatosan. A hagyományos tőzsdei kereskedéstől eltérően ez esetben fizikai leszállítású termékekről beszélünk, vagyis minden egyes órának és negyedórának van egy kereskedési és egy leszállítási időszaka.