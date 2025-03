Kortizolszint és a bőröd egészsége: mi az a kortizol arc?

A mai felgyorsult világban a stressz szinte elkerülhetetlen, de ha nem kezeljük tudatosan, annak nemcsak mentális, hanem fizikai hatásai is lesznek – és ez előbb-utóbb az arcunkra lesz írva – írja a Fanny magazin.

Fotó: Shutterstock

Öregebbnek tűnhet a bőr

A mellékvesék által termelt kortizol alapvető szerepet játszik a stressz, az anyagcsere, a gyulladás és az immunválasz kezelésében. Ha túl magas a kortizolszint, az számos tünetet okozhat, többek között folyadékvisszatartást. Ilyenkor a szervezet visszatartja a nátriumot és kiválasztja a káliumot. Először csak az állkapocs környékén, majd idővel az arc egész területén tapasztalható a puffadás. Emellett jelentősen súlyosbíthatja a szervezetben lévő gyulladást, ami komoly hatással lehet a bőrre és az erekre. Csökkent kollagéntermeléshez is vezethet, ezért kevésbé lesz rugalmas a bőr és észrevehetően fáradtabbnak, nyúzottabbnak, öregebbnek tűnhet. Ez a jelenség egyre többünket érint, főleg akkor, ha sokat idegeskedünk, nem alszunk eleget, egészségtelenül táplálkozunk és túlhajszoljuk magunkat.

Betegség állhat a háttérben

A magas kortizolszint mellett más tényezők is hozzájárulhatnak az arc puffadásához.

– Magas nátriumtartalmú étrend, ami víz-visszatartáshoz vezet, különösen az arc körül.

– Túlzott alkoholfogyasztás, mivel ez is víz-visszatartást okoz, dehidratálja a szervezetet.

– Az allergia, különösen az orrmelléküregeket érintő reakciók átmeneti arcduzzanathoz vezethetnek.

– Az alváshiány már önmagában is súlyosbíthatja a szervezetben fennálló gyulladásos folyamatokat, ez pedig szintén folyadék-visszatartással jár.

– A hormonális ingadozások, mint például a menstruáció, terhesség, változókor is folyadék-visszatartáshoz és arcduzzanathoz vezethetnek.

– A Cushing-szindrómának szintén velejárója az arcpuffadás, ezt azonban holdarcnak nevezzük, amit a kortikoszteroidok tartós használata és hormonális zavar okozza. Mindenképpen orvosi beavatkozást igényel.

Van rá gyógymód

Szerencsére a kortizol arc életmódbeli változtatásokkal eredményesen kezelhető. Első és legfontosabb lépés, hogy csökkentsük a stresszt, pontosabban tanuljuk meg kezelni, méghozzá meditációval, légzőgyakorlatokkal, mindfulness-szel, jógával, sétával a természetben. Már apró, napi stresszkezelési gyakorlatok is sokat segíthetnek a kortizolszint csökkentésében. Javítsunk az alvásminőségen! Törekedjünk arra, hogy minden éjszaka legalább hét órát nyugodtan aludjunk. Mérsékeljük a magas sótartalmú ételeket fogyasztását. Maradjunk hidratáltak, igyunk elegendő mennyiségű, legalább 2,5-3 liter vizet minden nap. Mozogjunk rendszeresen, minimum heti három alkalommal 1-1 órát. A fizikai aktivitás nem csupán a kortizolszintet redukálja, hanem a gyulladást is csökkenti és javítja keringést. Az antioxidánsokban, ómega-3 zsírsavakban, vitaminokban gazdag élelmiszerek is javíthatják a lelki és mentális állapotunkat. A dohányzásról való leszokás és a mértékletes alkoholfogyasztás is sokat segíthet. Helyi kezelésekkel, például hideg borogatással, gyulladáscsökkentő bőrápolási termékekkel is enyhíthetjük az arc puffadását, de ezek nem csökkentik a kortizolszintet.