Üzen az Univerzum: öveket becsatolni, durva változások jönnek ezeknek a csillagjegyeknek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön napközben úgy érzi, hogy valakinek gondja van önnel. Talán a megjelenésével, vagy a viselkedésével, vagy az is lehet, hogy éppen egy kiugró eredménye csípi a szemét az illetőnek. A kérdés mindössze az, hogy miért kellene önnek ezzel foglalkoznia? Legyen mindez az ő baja!

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön valaki, aki közel áll önhöz, átléphet egy határt. Jó lenne, ha újra megmutatná neki, meddig mehet el. Ne hagyja semmiképp, hogy olyasmibe üsse az orrát, ami egyáltalán nem tartozik rá.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Váratlan konfliktusa lehet ma valakivel a közvetlen környezetében. A béke érdekében most nem vállalja fel a véleményét. Higgye el, teljesen fölöslegesen türtőztetnie magát ennyire, ráadásul az illetőt abban a hitben hagyja, hogy a viselkedése rendben van…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Ráknak a Skorpió Hold ma még mély érzéseket jelez, de sértődékenységet és gyanakvást is hozhat. Érdemes jó irányba csatornázni most az energiákat, mert különleges meglátások és erős intuíció is jellemezheti ezt a napot.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön délután a Nyilas hold miatt felgyorsul ön is, és képes lesz elérni szinte bármit, amiben nagy segítségére lehet, valaki, akivel egy hullámhosszon van és szinte félszavakból megértik egymást. Egy ilyen ember a környezetében nagy kincs, becsülje is meg!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold a Nyilasba lép csütörtökön a nap közepén, ami önnek meglepő fordulatokat jelez. A valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatában, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző. Úgy tűnik, végre őszinte válaszokat kap az illetőtől.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Neptunusz fényszöge miatt hallgasson elsősorban az ösztöneire, különösen akkor, ha egy magánélettel kapcsolatos lehetőségről dönt. Talán elsőre nem a legracionálisabb utat diktálja a szíve, de ez lesz a jó döntés valószínűleg.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Sok fordulatot hoz ez a nap is. Már a Halakban jár a Nap, és rövidesen a Mars is előre indul. Már ezen a napon érezheti az igazán kedvező és támogató energiákat. Lovagolja meg a hullámokat!