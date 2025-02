Kulcsfontosságú felfedezést tettek a tudósok – ezzel garantáltan csökkenthető a rák kockázata

A kutatók rátaláltak egy olyan nyomelemre, amely kulcsfontosságú lehet a rák elleni küzdelemben. Ráadásul ezt többféleképpen is bevihetjük a szervezetünkbe.

A D-vitamin is segíthet a rák kockázatának a csökkentésében – Fotó: pexels.com (Képünk illusztráció!)

A D-vitamint összefüggésbe hozták azzal, hogy a napi bevitelével potenciálisan csökkenthető a daganatos betegség miatti korai elhalálozás. Az ezt bizonyító egyik tanulmányt a Német Rákkutató Központ vezette be 2023-ban. A kutatás 14 különböző vizsgálat eredményeit értékelte, amelyet közel 105 ezer ember bevonásával végeztek el, hogy jobban megértsék a rák és a vitaminhiány közötti kapcsolatot.

Bár az összes tanulmány „egyeztetésekor” nem mutatkoztak statisztikailag jelentős tendenciák, a tudósok felismertek egy fontos mintát, amikor a D3-vitamin-adagok gyakorisága alapján szétválasztották őket. Négy olyan vizsgálatban, ahol a résztvevők rendszertelenül, de nagy dózisokat szedtek, „nem tapasztaltak hatást a rákos elhalálozásra”.

A napi adagolás esetén azonban az eredmények nem voltak ugyanilyenek: 10 vizsgálatban statisztikailag jelentősen, 12%-kal csökkent a daganatos betegség miatti elhalálozás. Ben Schöttker epidemiológus akkor azt mondta:

Megfigyeltük a rákos halálozás 12%-os csökkenését a D3-vitamin nem célzott adagolását követően a D-vitamin-hiányban szenvedő és nem szenvedő egyéneknél. Feltételezhetjük tehát, hogy a hatás lényegesen nagyobb azoknál az embereknél, akik valóban D-vitamin-hiányosak.

Egy további, tavalyi kutatásból az is kiderült, hogy a megnövelt D-vitamin-szint „hatással lehet a bélbaktériumokra”, ami „javítja” a rák immunterápiáját és a daganatellenes immunitást.

Fontos, hogy ez a tanulmány egerekre korlátozódott, és további bizonyítékokra van szükség annak ellenőrzésére, hogy ezek a tendenciák az emberek körében is megfigyelhetők-e. A tudósok azonban továbbra is bíznak abban, hogy a D-vitamin fontos lehet a rák megelőzésében vagy kezelésében – számolt be róla a Mirror.