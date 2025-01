Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nagyon kedvező napja lesz. A Szűz Hold segít az összpontosításban, és hogy ügyesen meglegyen a kötelező körökkel. Délután pedig végre lazíthat és kikapcsolódhat. Meg is érdemli, így használjon ki minden adódó lehetőséget.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha van egy téma, melyet régóta szeretne megbeszélni valakivel, de eddig soha nem került rá sor valamilyen külső ok miatt, akkor lehet, hogy a hiba önben is ott volt. Ma végre legyen határozott és álljon elő vele. A Mars fényszöge is erre sarkallja.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Jó lenne, ha a szabadban, a friss levegőn töltené a szombat nagyobb részét. Mindegy, milyen az idő, szellőztesse ki a fejét és az otthonát is. Most az érdekes eszmecserék, az új információk is nagyon izgatják.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most arra fókuszáljon, hogy meg tudja tartani az egyensúlyt, és ne hagyja, hogy egyesek viselkedése ebből kibillentse. Például, ha egy vita, vagy veszekedés lobban fel a környezetében, ne hagyja, hogy önt is belevonják. Ön csak dőljön hátra és inkább nézze a szappanoperát!