Hosszú szőrű kutyára is kell ruha! – Óriási tévhiteket leplezett le a magyar kutyaruha-tervező

Közel húsz évvel ezelőtt keresztezte egymást Ács Judit és Rumlee, a kínai meztelen kutya élete. A kis ebnek a fajtájából adódóan szüksége volt a védelemre. A kutyaruha-tervező pedig megtalálta a megoldást.

Ács Judit kutyaruha-tervező közel húsz éve tervezi az ebek ruháit (Fotó: archív / hot magazin)

„Ma már nem lepődünk meg egy felöltöztetett kutyán, de akkoriban nem nagyon akadtak Magyarországon ilyen ruhák. Amik voltak, azok fidres-fodros, rózsaszín, csillogó darabok; Rumlee viszont egy punkfrizurás, vagány fiúkutyus volt” – kezdte a hot! magazinnak Judit, betekintést engedve abba, honnan jött az ötlet.

Kutyaruha nem csak a kisméretű ebeknek kell

Mivel a Rumlee-nak készült darabok jól sikerültek, Judit komolyabban is belevágott a munkába, és webshopot nyitott.

„A tapasztalat adott volt, így elkezdtem különféle szabásmintákat készíteni és összedolgozni egy profi varrónővel. Az első időkben pulóverek, mellények készültek különböző dizájnokkal és díszítésekkel. Szintén Rumlee miatt elkezdtem egyre többet tanulni a kutyákról; nemcsak a testarányokról, hanem a viselkedésről és a tanításról is. Érkezett a családba egy wei­ma­ri vizsla is, vele kutyás sportokba kóstoltunk bele. Ennek az időszaknak a gyerekeim születése vetett végett, az otthon töltött évek után egy kutyanapköziben dolgozva tértem vissza a kutyázáshoz.”

Ma már csak kifejezetten napközibe járó kutyáknak készítenek funkcionális kutyaruhát.

„A nagy cégek 95%-a csak 50 centis kutyáig készít ruhát, de nem a yorkshire terrier szaladgál napi nyolc órát a napköziben.

Amikor 30-40 nagyobb állat játszik együtt, akkor nem lehet dísz, gomb, patent, mert lerágja, lenyeli, megsebesül tőle. Nem lehet kötött anyagot használni, mert beleakad a lába, a tépőzár pedig telemegy szőrrel, és a mellény pillanatok alatt leesik a kutyáról. Emellett kri­té­rium, hogy legyen vízálló, szélálló, és tartsa a meleget. Rumlee emléke minden darabban tovább él

– árulja el Judit.

A kutyaruha-tervezés szezonális feladat

„Őszintén csodálom a kutyát mint fajt. Hetente két napon harminc-negyven kutya vesz körül. Hálás vagyok, hogy a kutyázás a hivatásom: olyan a munkám, amit szeretek. A kutyaruha-tervezés és -forgalmazás szezonális, de büszke vagyok rá, hogy egyre több ku­tya­nap­kö­zi­ben a mi ruháinkat használják. Jó érzés, hogy Rumlee emléke minden darabban tovább él. Szeretném elérni, hogy mindennap kutyák között dolgozzam, továbbra is képezem magam. Idén kutyakozmetikusi végzettségem is lett, szeretném ezt is építeni. Remélem, hogy a gyerekeimnek jó példát mutatok azzal, hogy megyek az álmaim után, mert hiszem, hogy akkor lehetsz boldog, ha megtalálod azt az utat, ami a tiéd, amiben szí­ved-­lel­ked benne van; nekem ez a kutyázás”

– vallja.