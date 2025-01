2025. január 29., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vízöntő újhold van, keleten pedig milliók ünneplik a kínai holdújévet. Így olyan ez picit, mintha megint szilveszter lenne: kívánhat, tervezhet, fogadalmat fogalmazhat meg. A mai nap is alkalmas arra, hogy kitalálja, miben akar megújulni. Most merjen nagyot álmodni!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Vízöntő-energiák önt kimozdítják a komfortzónából. De ez higgye el, nem is baj. Most egészen új megközelítésben láthatja a dolgokat, ami egyértelműen jót tesz. Jó megoldásokat találhat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr a Vízöntőben, és ma újhold is lesz itt. Ez segít, hogy tisztázódjanak bizonyos kérdések, részletek, amik befolyásolják a terveit. Most is, mint mindig, ha türelmes tud lenni, a sikere szinte borítékolva van.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold, ami az uralkodó bolygója, játssza ma a főszerepet. Olyan kozmikus energiák munkálnak önben, hogy azon még ön is meg fog lepődni. Álljon a sarkára és tolja végig ezt a mai napot teljes erőbedobással.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Vízöntő újhold új megvilágításba helyezi a párkapcsolatot. Mi az, amiben önnek igénye lenne a változtatásra? És a másiknak minden megfelel így? Este lehetősége nyílik ezt értelmezni és/vagy megbeszélni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Érdekes tapasztalatokat hoz önnek a Vízöntő újhold. Megérti, hogy létezik jobb verzió, mint ami az ön fejében van. Ennek szellemében az újhold segít újra gondolni néhány dolgot, és most szuper ötletei lesznek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha van olyan dolog, amelyben már egy ideje elakadt, akkor a szerdai napot szeretni fogja, mivel az energia, amit kap, most át fogja lendíteni egy holtponton. Igaz lehet ez a magánéletre is. Ha pedig üzleti tárgyalása van, akkor a mai nap remek lehet erre is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vízöntő-energiáktól szárnyakat kap. Kreativitása és vállalkozó szelleme feltámad. A szerdai újhold arra is tökéletes, hogy új ötleteket hozzon, ami kiutat mutathat olyasmiből, ami eddig nyomasztotta, vagy idegesítette.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)