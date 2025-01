Ezeket a csillagjegyeket fogadja a kegyeibe az Univerzum: egynek viszont jobb óvakodni

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Most tud igazán dönteni, cselekedni, tervezni, új célokat kitűzni. Ha szilveszterkor elmulasztotta, január első vasárnapján bepótolhatja. Le is írhatná mindet, nehogy elszálljanak a szuper ötletek.

Fotó: Pexels

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnapra is jut veszekedős konstelláció. Úgy tűnik, most a higgadtsága az egyetlen és legjobb ellenszer. A Halak Hold lelki utazást is jelez, érdemes tehát viták, bosszankodás helyett lazítani, meditálni, megnyugtatni az idegeit.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Most valóban figyeljen a családra, a családi ügyekre. Ha így tesz, igazán pozitív kicsengésű nap vár önre. S ez most nem csak abban nyilvánul meg, hogy nagyszerűen alakulnak a dolgai, hanem abban, hogy rájön, mennyire fontosak önnek a többiek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A megérzései vasárnap is kiválóan működnek, akkor is, amikor különös megkeresést kap. Legyen bármilyen kedvező, amit talál, ha úgy érzi, valami nem stimmel körülötte, ne döntsön elhamarkodottan! Most tényleg érdemes elolvasni az apró betűs részeket is. Ott kiderül, mi a dolog fonákja…

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap valaki bátor lépéssel mutat példát önnek, ami arra inspirálja, hogy kövesse a régóta dédelgetett vágyait. Fogalmazza újra a céljait és meglátja, mennyire felszabadító érzés lesz elindulni egy új úton. Utólag még nagyon hálás lesz magának ezért.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold napközben még a Halakban jár. Sokat segíthet a regenerálódásban, ha sétál a szabad levegőn, szuper ötletei lehetnek, amiket az újévben meg is valósíthat. Ha van rá lehetőség, menjen el úszni, fürdőzni, mert ez lelkileg is megújítja.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap bízzon bátran a belső hangban! A hatodik érzéke nem csal, amikor megismerkedik valakivel, és már az első benyomás alapján be tudja őt kategorizálni a fejében. Legyen az illető bármilyen megnyerő, ha az intuíciója „zavart” jelez, legyen visszafogott és ne siessen el semmit sem.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap különösen fontos, hogy megadja a tiszteletet valakinek, akivel talán nem értenek egyet mindenben a világ dolgait illetően, de emiatt kár lenne összeveszni. Ha nem enged az álláspontjából, nem várhatja el ezt visszafelé sem. Az év első hétvégéjén jót tenne önnek a gyógyvizes fürdő.