Erre a 4 csillagjegyre idén rátalál az igaz szerelem

Négy csillagjegy számára komoly változás fog beállni a szerelmi életébe még idén. Ők lesznek azok, akikre rátalál a nagybetűs szerelem 2025-ben. Az Astronet gyűjtötte össze, mely négy csillagjegy lesz a szerencsés.

Fotó: Neirfy / Shutterstock

Ikrek

Ha szingli vagy, akkor sok új ismeretséget hoz ez az év, és bizony köztük lehet az az ember is, akire idáig vártál. Pedig az év elején még nem bízol ebben. Sok ismerkedést jeleznek a bolygók, és valakivel komolyabbra is fordul a kapcsolat, mégis elbizonytalanodsz. Az ősz vízválasztó lesz számodra. Olyan lelki fejlődésen mész át, ami egyértelmű válaszokat hoz, és te rájössz, ki az igazi a számodra.

Oroszlán

Az év első felében a Mars ki-be járkál a jegyedbe. Megismerkedsz valakivel, minden jól megy, majd eltűnik az illető. Ismerős ez? Az is lehet, hogy te nem tudod eldönteni, mit is akarsz valójában. Az év második felében viszont kikristályosodnak a folyamatok, és nagy szerelemmé mélyül ez (vagy éppen egy másik) kapcsolat.

Mérleg

2025-ben a szokásosnál is népszerűbb leszel. Aki keresi még a párját, összeismerkedhet a megfelelővel. Ám nem árt az óvatosság. A bolygók szerint nem minden (vagy mindenki) lesz az, aminek látszik… 2025. június 9-től Jupiter szerencsés fordulatot jelez, és szerelemben is elhozza a boldogságot, akkor is, ha friss, és akkor is, ha régi a kapcsolat.

Skorpió

Az év első felében nem az ismerkedésen jár az eszed, leköt a munka. Persze azért jelentkezők mindig vannak. A nagy szerelem viszont teljesen váratlanul toppan be az életedbe november 8. után. Nem is számítasz rá, és ez lesz a mindent elsöprő szenvedély.