"Biztos vagyok benne, hogy a barátnőm megcsal az exével, amikor meglátogatja az apját!"

Két éve után kételkedni kezdett a barátnője hűségében a The Sun nevű brit bulvárlap egyik olvasója. A 30 éves férfi a lap tanácsadójával osztotta meg, hogy 27 éves párja édesapja annyira megkedvelte a lány előző partnerét, hogy egyenesen családtagként kezelte: munkát adott neki, és abba is beleegyezett, hogy a másik férfi hozzájuk költözzön. Mi több, a szakítást követően felajánlotta az exnek, albérlőként továbbra is maradjon náluk.

Attól tart a férfi, hogy a barátnője titokban ismét az exével kavar (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Ez azt jelenti, hogy amikor a barátnőm meglátogatja az apját, az exe továbbra is ott lóg. Tudom, hogy vissza akarja kapni, mert miután összejöttünk, üzenetekkel ostromolta

– árulta el a levélíró, akit a barátnője próbált meggyőzni arról, már nem érdekli a volt partnere, ám ezt nehezen hitte el – különösen amiatt, mivel a lány édesapja nem igazán kedveli őt, és folyamatosan az exet dicsőíti.

Néhány hétvégével ezelőtt a barátnőm elment meglátogatni az apját. Amióta visszajött, sokat telefonál, üzen valakinek, még a korai órákban is. Megkérdeztem tőle, hogy kivel beszél, és azt felelte, egy bajba jutott barátjának segít, de én arra gyanakszom, valójában az exével beszélget, és hogy közelebb kerültek egymáshoz, amikor az apjánál maradt

– magyarázta el a férfi, akit kezd felőrölni ez a bizonytalanság, és nem tudja, mitévő legyen.

Ez egy meglehetősen szokatlan helyzet, és nem meglepő, ha bizonytalannak érzed magad. Azonban emlékeztetned kell magadat arra: annak ellenére, hogy az apja az exét szereti, a barátnőd úgy döntött, veled akar lenni, nem pedig vele

– írta meg válaszában a tanácsadó, majd azt javasolta a férfinak, ossza meg nyíltan az érzéseit a barátnőjével, és próbáljon megbízni benne.