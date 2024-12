Üzent az univerzum: a családi béke érdekében ennek a csillagjegynek ma különösen fontos, hogy megértő legyen

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap is erős folyamatok hatnak ránk. Jó lenne, ha most a szokásosnál megértőbb lenne a másikkal. A családi béke érdekében érdemes most engedni az elveiből. Veszekedés helyett kezdjenek tiszta lappal!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A legfontosabb, hogy Advent második vasárnapján egymásra koncentráljanak a családdal. Érdemes lenne mindenféle bevásárlóközpontot messze elkerülni. Nem lenne elég türelme a tömeghez, a tolakodáshoz. Talál még alkalmasabb időpontot ehhez, ma inkább a lelkét töltse fel.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Úgy érzi, egyre jobban sürgeti az idő, máris a nyakán a karácsony, és ön még sehol sem tart a készülődéssel. Pánik helyett sokkal jobban teszi, ha leül, és megtervez mindent. A Neptunusz előreindulása nem csak ebben tesz rendet, hanem úgy általában a terveiben!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A megérzései nagyon pontos válaszokat súgnak ma a kérdéseire. Bármilyen döntést is hoz ma, és ez lehet a legegyszerűbb is, figyeljen először az intuíciójára. Pontosan érezni, tudni fogja, hogy mi a helyes teendő.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Döbbenten konstatálja, hogy vasárnap már a második gyertyát kell gyújtani az adventi koszorún. Vagyis igencsak közel a karácsony. Jól tenné, ha ez nem nyomasztaná, inkább lelkesítené. Öntől függ a hozzáállása, mert a külső tényezőkben minden adott ahhoz, hogy boldog legyen.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Minden a várakozása szerint halad vasárnap. A bolygók mégis arra figyelmeztetik, bármilyen jó is a hangulata, a figyelmét ne hagyja lankadni. Váratlan és nem éppen kellemes helyzetbe sodródhat, ha nem kellően figyelmes.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyon erős, de önnek nagyon is kedvező változások zajlanak az égen. A bolygója, a Vénusz tegnap jegyet váltott, a Mars retrográdba fordult, ma meg a Neptunusz indul előre. Legyen türelmes, szüksége lesz még néhány napra, mire megszokja a változásokat energetikailag.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kifejezetten érzékenyen tekint a környezetére Advent második vasárnapján. Persze, ez nem jelenti, hogy mindenen elsírná magát, inkább jóval megértőbb és empatikusabb, mint általában a Halak Holdnak köszönhetően. Ma a megérzései is nagyon pontosak.