Nanushka meghódította a Zarát is

A férfiruházatra, ékszerekre és lakberendezési tárgyakra koncentráló Zara x Nanushka kollekciók megtestesítik a független márka innovatív kézművességét és funkcionális szépségét.

A Nanushkát 2005-ben, Budapesten alapította Sándor Szandra, és progresszív tervezési érzékenysége mélyen gyökerezik a magyar esztétikai hagyományokban. Továbbá tükrözi Magyarország történelmét, mint kulturális kereszteződés, valamint a tervező intuitív, előretekintő szemléletét. A Zara-val közösen létrehozott kollekciók mindegyike széles körben Sándor „Kelet találkozik Nyugattal” elnevezésű megközelítése alapján készült.

A férfiruházat a kényelmes mozgást és a lazább sziluetteket helyezi előtérbe, elegáns zakókkal, redőzött nadrágokkal, kötöttárukkal és denimmel kombinálva. A részletekre nagy hangsúly kerül, például bőrdíszítések, horgolt szegélyek és mintás sálak is megjelennek a darabokon. A kötöttáruk, néha texturált casentino gyapjúból, tartalmaznak egy nagy méretű mintájú sálat, amely egy örökségi textilterv alapján készült, valamint egy szürke, “doboz” szabású pulóvert, amelyet nagyított horgolt szegély díszít.

A kötött elemeket denim ruházatban is felhasználták. Az ingek klasszikus szabásúak, ecsetelt pamutból készültek, és a hozzájuk illő nadrágokkal érkeznek, továbbá egy selymes érintésű változat is elérhető, amelybe egy beépített sálat is terveztek. A jacquard polár szettek két színváltozatban érhetők el, és egy másik, nagyított részletű minta díszíti őket, amely egy vintage textiltervből származik Sándor Szandra személyes archívumából. A cipők között szerepelnek a bohém, hát nélküli babouche papucsok és közepes magasságú csizmák enyhén emelt sarokkal - szabad gondolkodású romantikusok számára tervezett lábbelik.

Ékszerek: Sándor Szandra ékszerkollekciója önmagában is rendkívül vonzó, de esztétikai kapocsként is szolgál a férfiruházat és a lakberendezési tárgyak között ebben az úttörő együttműködésben. A tervező vonzódása az organikus formákhoz és a kollektív emlékezet örökségéhez tükröződik egy Bauhaus ihletésű, ezüstözött fémdarabokból álló sorozatban, valamint egy különálló termékcsaládban, amely jade színű gyantát kombinál ezüstözött fémmel, és néha virágokkal vagy más, magyar és keleti hagyományokból származó mintákkal gravírozzák. Ezek a gondosan kidolgozott darabok között megtalálhatók a gyűrűk, fülbevalók, fülmandzsetták és nyakláncok.