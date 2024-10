A Hold ma már a Szűz jegyében jár: ezeknek a csillagjegyeknek ma nincs kegyelem

Horoszkóp, 2024. 10. 26.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Izgalmas nap lesz a mai! Délelőtt a Nap és a Hold kedvező fényszögben lesz, és mutatja, hogy jól érzi majd magát a bőrében. Kapcsolódjon ki, töltekezzen, szüksége lesz rá a jövő héten (lesz néhány kihívás). Este a Hold és a Vénusz párkapcsolati feszültséget szimbolizál. Ha lenne is oka veszekedni, engedje el, a saját érdekében.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma 1 órával több ideje lesz aludni, mert most van az óraátállítás. Ha pedig így kipiheni magát, haladhat előre egy tervével. A Szűz Hold legalábbis arra utal, hogy most van kedve valami hasznosba fektetni az idejét. Illetve ha kedve nincs is, elégedett lesz az eredménnyel, az biztos.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Nap és a Hold fényszöge beragyogja ezt a napot. Különleges „ajándékot” is kap a sorstól. A nap folyamán nemcsak az elképzelései szerint alakul az élete, de még valamiben felül is múlja. Ami jár, az jár, ne utasítsa vissza!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vasárnap végre igazán nyugodt és örömteli lehet a napja, hiszen jó visszajelzéseket kap, és most úgy érzi, hogy minden oka megvan az elégedettségre – ami így is van. Ha pedig optimistán és várakozással telve tekint a jövőbe, az a környezete számára is pozitív jelzés.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold ma már a Szűz jegyében jár, de a Nap és a Hold fényszöge szuper napot ígér. Nagyon jó „ráérzései” lesznek valamivel kapcsolatban. Érdemes most átbeszélni fontosabb terveket. Belevágni viszont még nem kellene, a Szaturnusz szerint most időzavarba kerülne.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Szűzben járó Hold érzékennyé teszi, ám mégis megtalálja az egyensúlyt: lesz ma kedvező és kedvezőtlen fényszög is, szóval pont annyi oka lesz örülni, mint kiábrándulni. Az pedig, hogy félig üres, vagy félig tele van a pohár, csak nézőpont kérdése...

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap valami új és érdekes történik önnel, ami jelenthet egy izgalmas élményt, programot, de akár azt is, hogy egy találkozás hoz új energiákat az életébe. Ha szingli, akkor ez lehet flört és szerelem is.