A kreativitásukkal boldogulhatnak ma ezek a csillagjegyek

Most szlalomoznia kell a konfliktusok között. Bármikor összetűzésbe kerülhetnek, ha nem vigyáz. Még jó, hogy az égi folyamatok is fokozatosan lecsillapodnak. Figyeljen az észérvekre és az intuíciójára is!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Szűz-energiák miatt még a szokottnál is jobban igényli a rendet. A párjának nem sok kedve lesz a takarításhoz. Pedig az ön lelki békéjéhez szükség van arra, hogy tisztaság és rend legyen otthon. Ne sértődjön meg, ha egyedül kell csinálnia!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma a ráció és az intuíció ellentmondásba kerülhet, de ön fel is tudja ezt oldani. Olyan ötlet pattanhat ki a fejéből, amire eddig nem gondolt. Olyan zseniálisnak érzi, hogy nem is érti, hogy eddig miért nem jutott eszébe.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Váratlan kirohanás, vita lehetséges a mai napon. Ha a jelen mögé tud nézni, akkor megértheti a valódi okot és/vagy szándékot. A bolygók szerint emiatt nem szabad túl gyorsan reagálnia, inkább figyelnie egyszerre az intuíciójára és az észérvekre is.