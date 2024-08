A Szűzre izgalmak, a Bikára jó lehetőségek várnak szombaton

2024. augusztus 3.

Horoszkóp





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha ma is dolgoznia kell, akkor egyáltalán nincs feldobva, ami persze maximálisan érthető. Ugyanakkor ma kaphatsz jó híreket, és igazán hatékony nap elé néz. Használja ki a kedvező energiákat!





Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma este hívja fel a barátokat, menjenek el valahová. Már augusztus van, nincs mire várni, ki kell használni a jó időt és a rád váró lehetőségeket. Ha nincs kedve, akkor csináljon otthon kerti partit. Ezer éve nem volt ilyen alkalom, nem igaz?





Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton megláthatja valaki álarca mögött a valódi jellemét és bár ez talán annyira nem is meglepő önnek, mégis könnyen lehet, hogy csalódottságot érez. Igyekezzen a helyzet jó oldalát nézni.





Rák (06. 22. – 07. 22.)

Már érzi a holnapi újhold erejét. Most az elmúlt napokban felhalmozott lemaradást is könnyedén behozhatja, ha felgyűlt egy kis házimunka, azzal is pikk-pakk végez. Este pedig jutalmazza meg magát, megérdemli a kényeztetést egy ilyen húzós hét után!





Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vigyázzon ma a szavaira! Csakis olyan dolgokról nyilatkozzon mások előtt, amihez valóban ért és amelyről tudja, hogy valóban igaz információk, mivel van valaki a közelében, aki csakis arra vár, hogy hibát kövessen el, és az orra alá dörgölhesse.





Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Izgatott lehet szombaton, hiszen talán hamarosan egy utazás, vagy egy fontos és érdekes program következhet és szeretné, ha minden tökéletesen sikerülne. A holnapi újhold már ma is segíti! Lesz egy olyan élménye, ami meghatja a szíve legmélyéig.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Besűrűsödhet az élet ezen a szombati munkanapon, egyszerre több feladatot is végeznie kellene párhuzamosan. Talán tervez egy családi programot, eközben pedig napi ügyes bajos dolgokat is önnek kell megoldani. Délután azért próbáljon meg egy picit lelassulni.



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton valaki olyannal hozhatja össze a sors, aki a dolgokat merőben másképpen látja, mint ön. Hallgassa meg türelmesen! Néha érdemes odafigyelni még a miénktől teljesen eltérő nézetekre is, mert profitálhat belőle.

