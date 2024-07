Ma szerencséje lesz a szerelemben ennek a csillagjegynek

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kicsit feszült, vagy egyenesen rosszkedvű, de van valaki a környezetében, aki tárt karokkal várja, és egy nagy öleléssel, vagy okos tanácsokkal jó kedvre hangolja. A sors is meglepheti egy nagyon jó hírrel!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha döntéshelyzetbe kerül, akkor hallgatnia kellene egy barátjára, aki sokkal elfogulatlanabbul látja a helyzetét, mint ön bármikor. A tanácsai esetleg nem annyira találkoznak az ön szándékaival. Mégis jobb lenne azokat követnie.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hétfőn izgalmas hírt kap valakivel kapcsolatban, ami nagyon megmozgatja a fantáziáját. Lehet azonban, hogy az információ egy szűrőn keresztül került önhöz, így ha nyomoz egy kicsit, újabb részleteket tudhat meg.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Valaki megpróbálja megtéveszteni, kihasználni a jóindulatát és azt a tulajdonságát, hogy mindenkiben igyekszik meglátni a jót. Legyen óvatos és ne dőljön be a hamis információknak! Bárki is ajánl ma valamit, kétszer is ellenőrizze, és ne döntsön azonnal!