Ez a három csillagjegy igazi nyertese a napnak

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csupa kedvező fényszög hat ránk a szerdai napon. A Hold átlép a Nyilasba a délelőtti órákban, és nagyon lelkessé, optimistává teszi. Jó hírt kaphat, szerencse érheti. Valamilyen módon biztosan megnyilvánul a sok pozitív energia az életében.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán élesen átlátja, mi okozhat konfliktust ön és egy önhöz közelálló között. Most jobban megérti a motivációit. Érdemes mostanra időzíteni egy tisztázó beszélgetést. Ma már átlép a Nyilasba a Hold, és gondoskodik a pozitív hajtóerőről.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A kimondott szavaknak ereje van, és ma ezt még inkább megtapasztalhatod. Tegyen egy gesztust a szerettei felé, mondja el, mit érez, jelezze feléjük a ragaszkodását. Nagy hatása lesz, meglátja!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma úgy érezheti, hogy valaki próbálja korlátozni a szabadságát annyira, hogy szinte megfullad ettől. Ha így van, tegyen meg mindent, hogy végre szabad levegőt szívhasson, még akkor is, ha ez a környezetében valakinek esetleg nem tetszik.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán nagy lehet a kísértés önben, hogy színt valljon egy vitában és elmondja a véleményét, kiálljon valami mellett, vagy éppen valami ellen. Persze ilyenkor számolnia kell azzal is, hogy vannak, akik másképpen gondolkodnak. De ne törődjön vele, most tegye, amit a szíve diktál.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán segít valakin, aki talán bajba került, vagy a tanácsát kéri valamiben. Legyen önzetlen és adja meg neki, amit kér, nyerjen egy partnert önmaga számára hosszú távon. Higgye el, hálás lesz azért, amit most tesz érte.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma segíthetne valakinek azzal, ha megosztana vele egy információt, de lehetséges, hogy a keze meg van kötve, vagy nem lenne észszerű kiadnia a tudást a kezéből. Ön dönt, és bizony ez most nem egyszerű döntés...

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold már hétfő óta erős intuíciót adott, de erre most még rátesz egy nagy lapáttal a Plútó és a Neptunusz is, úgyhogy most egészen biztos, hogy tűpontos meglátásai lesznek. Ennek hatása alól a környezete sem tudja kivonni magát: most többen fordulnak önhöz tanácsért. Napközben pedig már átlép a Hold a Nyilasba, és lelkessé teszi.