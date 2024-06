Ezeket a csillagjegyeket ma elragadják az érzelmek, szívből döntenek

2024. június 9.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az ön uralkodó bolygója, a Mars ma belép a Bikába. Ez lelassítja, ami jó, de azt ne hagyja, hogy kedvét is szegje. Igazán termékeny lehet a következő időszak is, mert önnek nagyon is jót tesz az a megfontoltság, leföldeltség, amit ez jelent.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Mars belép a jegyébe, és önnél szokatlan dühkitöréseket, kirohanásokat hozhat. Ad persze lendületet és ambíciót is, így hasznosan is be tudja csatornázni ezt az energiát. Figyeljen oda rá, hogy pozitívan gondolkozzon, és ne hagyja magát semmiségek miatt feldühödni.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Néha nem látjuk a fától az erdőt… most épp lehet egy ilyen szituáció. Ha viszont kivár és türelmet gyakorol, akkor rövidesen kitisztul a kép. Olyan fontos részletek tisztázódnak, amik egészen más megvilágításba helyezik a dolgokat.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Igaz, hogy mára is jutnak feszültséget keltő fényszögek, de a Hold a Rák jegyében jár, ettől ön elemében érzi magát. Így aztán igazán jó napra számíthat, főleg akkor, ha beiktat valamilyen vizes programot: fürdőzés, strandolás, úszás esetleg? Egy nagy kád illatos fürdő is megfelel a a célnak: a lazításnak!







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A tüzes energiák után a Mars ma a Bika jegyébe lép, és ez túlságosan is kijózanító hatással lesz önre. Bizony most nehezebb kérdések merülhetnek fel, és semmi kedvet nem érez hozzá, hogy ezekkel foglalkozzon. Fel a fejjel, hamar átvészeli ezt a jegyváltást!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Újból és újból hozza a témát önnek mostanában az élet: mi az, amitől ki tud kapcsolódni, ami igazán feltölti energiával? Ma töltődjön, szórakozzon, pihenjen! Minden jó lehet, ami ezt szolgálja. A Rák Hold nagyon jó intuíciókat ad ma önnek, kamatoztassa a kapcsolataiban.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap adódhat valami, ami miatt egy ügyben megváltozhat önben a prioritás, és amit eddig szinte alapvető fontosságú dolognak tekintett, egyszerre csak jelentéktelenné válik. Lehet, hogy most néhány dolgot újra kell terveznie maga körül.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)