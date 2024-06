A bőség zavarában szenvednek ma ezek a csillagjegyek

Legyen bármennyire is céltudatos, a folyamatos kimerültség, a túlhajszoltság önt is elérheti. Ha ma így érzi magát, érdemes egy kicsit lassítania az úton. Ne csak a célt tartsa szem előtt, legyen kellemes már maga az utazás is...







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A mai napon a Neptunusz „bekavar”, így nem látja ön sem teljesen tisztán a részleteket. Érdemes tájékozódni, és főleg kivárni a döntésekkel. Egy-két nap, és minden olyan bizonytalan pontra fény derül.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön körül most szinte kivirágzik minden és ez nem csak a környezetére értendő, hanem az emberi kapcsolataira is. Ma a Nap a Rák jegyébe lép, és még inkább fokozza a kedvező hatásokat. Ha szingli, a szerelem is beléphet az életébe rövidesen.