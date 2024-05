Ezeket mindenképpen ellenőrizd le az szja-bevallási tervezetedben, mielőtt beadod!

Közeledik a határidő: május 21-én lejár az szja-bevallásának határideje. A tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani. A Fanny magazin a NAV szóvivőjét, dr. Kis Péter Andrást kérdezte a legfontosabb tudnivalókról.

1. Mindenkinek készül

A NAV már évek óta automatikusan elkészíti az általa ismert adatok alapján az adóbevallási tervezetet. A NAV ezt nem küldi e-mail címre vagy elektronikus tárhelyre, ezért ezt az ügyfélkapus hozzáféréssel legegyszerűbben az eSZJA-rendszerben lehet ellenőrizni a számítógépen, laptopon vagy akár a mobiltelefonon.

2. Ügyintézés személyesen

Ha valaki nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával március 18-ig kérhette a tervezet postai kézbesítését, melyet a NAV április végéig megküldött az igénylőnek. Aki lecsúszott a határidőről, május 21-ig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti az adóbevallási tervezetének nyomtatását.

3. Nincs vele több teendőnk

A magánszemélyeknek küldött bevallási tervezetek május 21-ével automatikusan SZJA-bevallássá válnak, ha azokban nem végeznek módosítást vagy nem nyújtanak be külön szja-bevallást. Ugyanez igaz a postai úton megküldött tervezetekre is, tehát ha valaki egyetért a tervezetben foglaltakkal, nem kell visszaküldeni a kapott dokumentumot.

4. Adóbevallás saját magának

A NAV az őstermelők, az áfafizetésére kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók bevallási tervezetét is elkészítette. Ezek a tervezetek azonban nem válnak automatikusan bevallássá, ezért nekik továbbra is önállóan kell bevallaniuk a tevékenységükből származó jövedelmüket, amihez felhasználhatják a bevallási tervezeteket.

5. Csak a szülő engedélyével

Ha kiskorú gyermekünk diákmunkát vállalt 2023-ban, akkor az adóbevallási tervezetét az online felületen csak a törvényes képviselője láthatja és hagyhatja jóvá. Ehhez szükséges, hogy a törvényes képviselő elektronikus ügyintézési jogosultságot szerezzen a NAV honlapjáról letölthető UJEGYKE nyomtatvány kitöltésével és beküldésével.

6. A mulasztás pénzbe kerül

Ha az őstermelő, az áfafizetésre kötelezett magánszemély, illetve az egyéni vállalkozó május 21-ig elmulasztja módosítani, kiegészíteni a NAV által összeállított szja-bevallási tervezetét, vagy saját maga nem készít és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Ha ez elmarad, az adóhivatal ötvenezer forint mulasztási bírsággal büntetheti a mulasztót.

7. Az adó egy százaléka

Idén is szabadon rendelkezhetünk a befizetett adónk 1+1 százalékáról, melyet a bevallás részeként, vagy önálló nyilatkozatként is benyújthatunk a NAV-hoz. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program technikai számára szóló, korábbi nyilatkozatunkat a NAV figyelembe veszi, amíg nem vonjuk vissza azt, vagy nem jelölünk meg egy másik kedvezményezettet. A civil kedvezményezett számára évente kell megtenni a felajánlást.

Ezekre érdemes figyelni!

1. Csekkoljuk az adatokat!

Mindenképp érdemes akkor is ellenőrizni az adatokat, ha a munkáltatón kívül nem érkezett mástól jövedelem. A tervezetet hasonlítsuk össze a munkáltatóktól kapott igazolásokkal, és szükség esetén módosítsuk. Ha nem sikerül beszereznünk az igazolást, akkor kérhetjük a NAV-tól a rendelkezésre álló adatok kiadását.

2. Megfelelő kategóriában

Ha valaki 2023-ban jogosult volt valamilyen kedvezményre – 30 év alatti anyák, 25 év alatti fiatalok, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, személyi kedvezmény, első házasok vagy családi kedvezmény –, de év közben nem kérte a munkáltatótól annak érvényesítését, ne felejtse el a megfelelő kategóriában feltüntetni a jogosultsági időszakra vonatkozó adatokat, ugyanis az év közben igénybe nem vett kedvezmény összegét a bevallásban kérheti vissza egy összegben.

3. Családi pótlék függvényében

A családi kedvezmény érvényesítésekor ellenőrizzük a gyermekek adatait is, valamint nézzük át a jogosultsági hónapokat is, különösen, ha a tavalyi évben a gyermekre csak az év egy részében folyósítottak családi pótlékot, és emiatt csak az év egy részére jár az adóvisszatérítés. A visszautaláshoz tüntessük fel a bankszámlaszámot vagy a postai címet is.

4. Hova kérjük az utalást?

Ha több önkéntes pénztári számlára is befizettünk az előző évben, a bevallásban meg kell jelölnünk, hogy melyik pénztárhoz kérjük a visszautalást. Fontos, hogy az év elején kiküldött kifizetőtől kapott igazolásokat is ellenőrizzük a tervezetben szereplő adatokkal, hiszen előfordulhat egy adminisztrációs hiba, ami miatt módosulnak az adatok.

5. Több évre visszamenőleg

Ha valakinek az adóév során derül ki például a glutén- és laktózérzékenysége, az adókedvezményt az orvosi igazoláson szereplő kezdő dátumtól érvényesítheti. Ha a betegség már korábbi években is fennállt és ezt tartalmazza is az igazolás, akkor a korábbi évekre visszamenőlegesen, a bevallások önellenőrzésével visszaigényelhető az adózóknak járó kedvezmény.

6. Nem érdemes titkolni

Ha valaki olyan jövedelmekkel is rendelkezik, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, azt feltétlenül fel kell tüntetni a bevallásban. Ilyen lehet például az ingatlanbérbeadás jövedelme, az ingó- és ingatlanértékesítés, vagy a tőzsdei ügyletek jövedelme. Az új fejlesztéseknek köszönhetően idén elég a programba beépített új mezőkbe írni az adatokat, és a rendszer automatikusan kiszámítja az eladásból származó jövedelmet és az adó összegét.

7. Írjuk alá a főlapot is!

Mielőtt elküldenénk elektronikusan a módosítást, fontos ellenőrizni, hogy minden javított adatot elmentettünk-e. Ha nincs ügyfélkapunk, akkor papíron az adott év SZJA-nyomtatványán kell benyújtanunk postán vagy a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán. Ne feledjük aláírni a főlapot is, mert ha ezt elmulasztjuk, a bevallás érvénytelen lesz!

8. Így javíthatja ki a hibát!

A tervezet jóváhagyása után érvényes bevallássá válik, így abban már nem lehet módosítani. Ha mégis korrigálnánk az adatokon, vagy az adót, adóalapot módosítanánk, ezt csak önellenőrzéssel tehetjük meg.