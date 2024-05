Ma igazán egyedi dologba vághat a Bika, de nem csak neki kíséri siker a lépteit

2024. május 11.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton egy izgalmas telefonhívás, vagy üzenet szakítja ki az unalomból és a hír hatására teljesen felvillanyozódik majd. Talán egy igazán pozitív hír érkezik, olyasmi, amelytől a dolgok szebbnek tűnnek, és ami új irányt ad a dolgainak.



Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha valamilyen különleges programba, vállalkozásba, vagy egyedi dologba fogna bele, akkor ez a mai az ön napja. Most erőfeszítéseit a csillagok különösen segítik és nagy az esélye annak, hogy az eredmény is valami olyasmi lesz, amit remél.



Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton egy régen várt hívást, vagy üzenetet kaphat, amelyből kiderül, hogy elérte a célját valamiben, vagy legalábbis bejöttek a számításai. Persze ez nem jelenti azt, hogy jós lenne, csupán annyit, hogy remekül működik az intuíciója.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma előkerülhet valaki a múltjából álmában, vagy akár a valóságban, és arra inspirálhatja, hogy változtasson az élete valamelyik területén. És talán nem véletlen az sem, hogy ma pont egy olyan lehetőség kerülhet ön elé, amelyet vétek lenne nem megfontolnia.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton valaki a partnere, a társa lenne valamilyen területen, vagy eseményen és ehhez konkrét javaslatokat is tesz. Fontolja meg, amit mond, de közben vegye figyelembe, hogy mindehhez idő is kell. Legyen ez igaz akkor is, ha a dolog munkával, vagy ha magánélettel kapcsolatos.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton tanúbizonyságát adja remek szervező és rendszerező képességének, így ha rendet tenne, akár maga körül, vagy máshol, akkor ennél kiválóbb időpontot keresve sem nagyon találhatna. A nap végére pedig egy meglepetés is érheti.



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton lesz az a nap, amikor lehetősége és képessége lesz arra, hogy egy kicsit előre gondolkodjon, tervezzen és olyan dolgokba kezdjen, amelyeknek a hatása később jelentkezik. Kedvező ez a nap arra is, hogy valakivel egy kicsit szorosabbra fűzze a köteléket.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Érdekes nap lesz a mai. Ma rádöbbenhet arra, hogy egy fontos dologban eddig rossz álláspontot alakított ki, mivel egy fontos momentum rejtve maradt ön előtt. Most azonban, hogy minden információ a rendelkezésére áll, akár nyugodtan változtathat is a véleményen.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton ismét nagy segítségére lesz az eligazodásban a józan paraszti ész, mivel egy olyan hír juthat el önhöz, melyet nem szabad azonnal készpénznek vennie. Gondolja végig logikusan, mi mozgatja azt, aki ilyen információkat terjeszt… Talán nem éppen a jóindulat.



Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton próbálja megosztani a figyelmét a saját dolgai és egy önhöz közelálló ember dolgai között. Valami fontosat szeretne ugyanis közölni önnel az illető és ha nincs figyelemmel rá, könnyen sértődés lehet végül a dologból.



Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton ügyeljen a részletekre, mivel nagy az esélye annak, hogy egy egészen apró dolog lehet az, ami miatt esetleg nem minden sikerül úgy, ahogyan eltervezte. Vonatkozzon mindez a kommunikációra is, mert egy félreértés is okozhat kellemetlen perceket.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szombaton csak a nagy képet nézze és ne az apró részletekkel törődjön, még akkor sem, ha egy kisebb homokszem kerül a gépezetbe, melyet maga körül működtet. Talán nem teljesen véletlen, hogy valakik igyekeznek elterelni a figyelmét…