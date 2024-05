Ennek a két csillagjegynek nagyon rosszul indul a hét

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ne fogalmazzon most olyan szókimondóan, mint szokott, mert megütheti a bokáját… Jó lenne, ha – főleg a munkahelyén – becsomagolná egy kicsit a mondandóját. A másik érzékenyen reagálhat ugyanis, és ebből nagy veszekedés is lehet.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Vénusz a Bikában jár, és mindenben segít, amit már hétfőn is tapasztalhat. Eléri a célját, vagy teljesül egy vágya, de annak is van esélye, hogy önben érnek be az érzések, hogy megtegyen egy lépést, melyet már jó ideje tervezett.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jó napja lehet, de csak ha nem hagyja, hogy valaki mástól származó negatív gondolatok, érzelmek átvegyék a hatalmat a hangulata felett. Az ön lelkében alapvetően béke és egyensúly van. Ne engedje, hogy ezt megzavarja valaki, aki így szeretne leadni egy kis lelki terhet a sajátjából...







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn olyan helyzetbe keveredhet, hogy meg kell védenie az álláspontját egy kérdésben, vagy az is lehet, hogy a pozícióját fenyegeti valaki. Igyekezzen az ügyet minél kevésbé személyesre venni, szorítkozzon és figyeljen csakis a tényekre.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold és a Mars is a Kosban jár, ami kedvez önnek. Ma ön lehet az, aki áttör egy falat, mert megvan a kellő elszántság. Egy olyan ügyről lehet szó, amivel kapcsolatban folyamatosan akadályokba ütközött korábban. Ne tétovázzon, tegye meg, amit kell, utólag nagyon bánná, ha elszalasztaná ezt az alkalmat!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold a Kos jegyéből nagy lendületet ad. Igazán nyerő napnak ígérkezik a hétfő, nagyon energikus, lelkes és motivált lesz, ráadásul a körülmények is alkalmasak lehetnek arra, hogy egy nagyot lépjen előre több dologban.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz a Bikában sokat segít önnek. Váratlan jó fordulatot hozhat egy ügyben a mai nap, amiről már picit lemondott. Ráadásul ez nem csak önt érinti, hanem még valakit, akinek ön viheti meg a jó hírt. Az is lehet, hogy pénzügyekben éri szerencse.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy lehetőség pottyanhat az ölébe, hogy egy régi ügyben végre változást érhessen el, vagy lezárhasson egy nyitott kérdést. Mielőtt azonban lecsapna a lehetőségre, nézzen utána a dolgoknak alaposan. Nem biztos, hogy egy gyors megoldás egyben végleges megoldás is.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Lehet, hogy ma egy hozzád közelálló személlyel nehezen indul a kommunikáció, mivel az illető lehangolt, vagy gondokkal teli. Ne adja fel elsőre! Próbálkozzon többször, legyen kreatív és meglátja, egy idő után ki tudja csalogatni a csigaházából!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Lehet, hogy mostanában valami olyasmire készül, amely nagy mentális energiát követel, így érdemes feltölteni a lelke raktárait, mielőtt belevág. Igyekezzen hát feltöltődni most olyan emberek társaságában, akik közel állnak önhöz és akik jelenlétében teljesnek érzi magát.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hétfőn egy negatív hírről, vagy információról kiderülhet, hogy nem is annyira rossz, mint aminek elsőre látszott. A szerencse (Vénusz a Bikában) a kezére játszik, és úgy alakítja a dolgokat, ahogy végül a legjobb.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

A hétfői nap nehézségein átsegíti, hogy a Hold a Kos jegyében van, és rengeteg lendületet ad. Ég így is lesz azért kihívás! Valaki nagyon nyersen fogalmaz, és ezzel megbánthatja. Higgye el, nem szándékos!