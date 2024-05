Derült égből érkezik ma az ihlet ezeknek a csillagjegyeknek

2024. május 9.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars kedvező fényszöge a mai napon is nagy segítségére lesz. Főleg egy olyan helyzetben, ami olyan, mint a gordiuszi csomó, csak átvágni lehet, kibogozni nem. Ma szükség is lesz erre a lendületre, hogy túljusson a nehézségeken.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma egy esemény, vagy akár egy találkozás új fényben mutathatja meg a dolgokat és még az is lehet, hogy valami, amit eddig fontosnak érzett, háttérbe kerül. Figyeljen a jelekre, fogadd el, amit felkínál számodra a sors!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön nagyon logikusan kell gondolkodnia és mindig figyelemmel kell lenni a pénzügyi körülményekre is. Ma például nagyon okosan kell megterveznie a lépéseit, mert ha menet közben kiderül, hogy rosszul kalkulált, borulhatnak a tervei.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Bár általában jó emberekkel veszi körül magát, most homokszem kerülhet a gépezetbe, mivel valakivel kapcsolatban alaposan megcsalhatja az emberismerete. A csalódáson túl, amit a helyzet okozott, most le kell vonnia a tanulságokat és talán tovább kellene lépnie.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Van, hogy egy hasznos ötlet, elképzelés váratlanul, utazás, vagy napi rutin közben érkezik, és alapvető hatással lehet az életünkre. Ma te is számíthatsz ilyen bevillanásokra, úgyhogy legyen a kezed ügyében mindig valami, amivel rögzíteni tudod a gondolataidat.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma valószínűleg úgy alakul, hogy foglalkozni kell az adminisztrációs feladatokkal, hivatalos ügyintézésekkel, bármennyire is nincs kedve hozzá. Ne aggódjon, mert ebben is ügyes, amire ma szüksége is lesz, mivel ezek egy része most túlmutathat önmagán.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön valószínűleg útmutatást kérhet öntől egy fontos személy valamiben, amitől jó kedve lesz és büszkeség tölti el és hasznosnak érezheti magát. Tegyen meg mindent az érdekében és segítse, ahol tudja, még akkor is, ha emiatt néhány programját át is kell szervezni.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön koncentráljon erőteljesen a karrierjére, mivel kedvező fejlemények, vagy hírek várhatóak ezzel kapcsolatban és ezek közül érdemes lenne kiválasztani azt, amelyikkel érdemes hosszabb távon is foglalkoznia. A belső iránytűje mutatja az utat.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma egy kérdésben ön lehet a környezete számára a fő információforrás. Ennek az is oka, hogy bizonyos ma előkerülő ügyben sokkal tájékozottabb az átlagnál. Ügyeljen most különösen arra, hogy pontos ismereteket adjon át másoknak.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Csütörtökön olyan forrásból érkezhet egy izgalmas és hasznosnak tűnő információ, amit eddig nem ismert, ami arra figyelmezteti, hogy a szokásosnál alaposabban nézzen utána, mit vesz ebből komolyan és mit nem. Jól is tesz, hogy elővigyázatos!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön lehet néhány új fejlemény, ami miatt váratlanul ismét felcsillanhat a remény, hogy egy régi elképzelését megvalósíthatja. A Kos Mars ereje sok ügynek ad új lendületet. Érdemes most élni a kínálkozó lehetőséggel.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma valakivel kapcsolatban falba ütközik, pedig nem várná ezt tőle. Előbb utóbb ki fog derülni, mi az oka ennek, legyen türelemmel. Valószínűleg nem önről szól ez az egész, sokkal inkább róla...