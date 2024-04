Óriási zavarokat jeleznek a csillagok: nagyon résen kell lenni, különösen ennek a csillagjegynek!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nyilván nem könnyű visszarázódni a munkába, de remélhetőleg feltöltődött a húsvéti ünnep alatt. A mai napon, ha be kell mennie dolgozni, akkor nagy fegyelmezettséggel viseli ezt, hisz a Hold még a Bak jegyében jár, és megkönnyíti a dolgát.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A húsvét véget ért, de a tavaszi szünet még javában tart. Ha vannak gyerekei, ma figyeljen rá, hogy picit összerendeződjenek, és visszaálljon a rutin, a napirend. A holnapi Vízöntő Holdnál pedig érdemes valami vicces gyerekprogramot tervezni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma kezd hátrálni a Merkúr. Valahol várakoznia kell egy késés, vagy egy meghibásodás miatt. Mivel ez nem ön miatt történik, nem igazán tehet semmit azon kívül, hogy megőrzi a türelmét. Felhasználhatja a „kölcsönbe kapott” időt arra, hogy olyasmivel foglalkozzon, amit későbbre tervezett be.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma váratlanul bonyolódhat a helyzet a környezetében, és önnek egyszerre megnehezíti a dolgát valami olyasmi, amire nem számíthatott előre. Könnyen lehet az is, hogy egyszerre kommunikációs problémái is támadnak, nem ér el valakit, vagy nem kap meg egy fontos üzenetet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden ne tervezzen eleve sokat, így elkerülhető, hogy elégedetlen legyen magával. Kevésbé tud majd jól teljesíteni, mint ahogyan azt megszoktatta: eleve kell egy kis idő, amíg visszarázódik, és a hátráló Merkúr sem könnyíti meg a dolgát.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden módosítani kell egy programon, méghozzá olyan okból, amire semmilyen ráhatása nincs. Jöhet most egy kis újratervezés, melynek során talán még az is kiderülhet, hogy a helyzet koránt sem annyira vészes, mint azt elsőre látta.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma a retrográd Merkúr önt is hátráltatja, ugyanakkor a Bak Hold segít ezt fegyelmezetten viselni. Úgyhogy végeredményben az akadályok ellenére is tud haladni a feladatokkal. Új kihívás is jöhet ma a munkában.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A föld-elemű bolygók dominanciája azt jelzi, hogy maradjon a jelenben, és hallgasson a józan eszére. Az érzései most picit félrevihetik. Ráadásul a retrográd Merkúr is hoz bonyodalmakat, amiket úgy tud kivédeni, ha higgadt és racionális.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kedden könnyen lehet, hogy le kell mondania, vagy át kell szerveznie egy programot, mivel egy sürgős, váratlanul jött üggyel kell foglalkoznia. A helyett azonban, hogy emiatt hagyná tönkretenni a hangulatot, igyekezzen profin hozzáállni a helyzethez.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden a tervek szerint valaminek a kezdete jönne el, de talán ön is érzi, hogy az időközben megváltozott helyzet miatt nem biztos, hogy éppen most kellene belevágni a dologba. Lépjen vissza egyet és gondolja át ismét az egészet – ma kezd hátrálni a Merkúr, és biztos, hogy ez lesz a jó megoldás.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma várhat egy hírt, vagy egy telefonhívást, ami késik, és önnek azonnal beindul a fantáziája. Olyasmit is belevizionál a helyzetbe, ami nincs is ott. Maradjon inkább a józanság talaján! Hamar rájön, hogy felesleges volt aggódnia.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha kedden egy kissé önbizalom hiányos lesz, az inkább köszönhető a környezete befolyásának, mint a valós helyzetnek. Nézzen önmagába és legyen bármilyen szigorú, látnia kell, hogy a dolgai valójában a megfelelő irányba haladnak.