Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton a Halak Hold tesz érzékennyé mindenkit, ami nálad ráadásul türelmetlenségben nyilvánulhat meg. Az érzései megélésével nincs gondja, de nem szereti az önsajnáltatást, vagy ha valaki túlságosan átadja magát a nosztalgiának. A Vénusz, a szerelem bolygója a Kos jegyébe lépett: ha ismerkedik, most bárkit levesz a lábáról!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton erős érzelmek törhetnek fel önből, amit egy régóta fennálló és egyre csak hevülő kellemetlen állapot eredményez. Mivel azonban a közelében sokan élik meg ugyanezt, érdemes lenne picit visszafogni ezeket, hogy ne legyen aztán egy banális dologból konfliktus.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy ismerős, vagy valaki a környezetében manipulatív szándékkal közeledik önhöz, amikor meg akarja győzni valamiről, vagy egy ajánlattal ismerteti meg. Talán nincs mögötte rossz szándék és még az is előfordulhat, hogy pozitív hatású lesz, amit hall, de azért legyen óvatos.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A belső iránytűje mindig is remekül működött, és megmutatta a helyes utat, vezette az élete során. Lehet, hogy újra erre kellene támaszkodnia, mert talán az elmúlt időszakban sokkal többet figyelt kifelé, mint kellene. Kövesse ma azt, amit a belső hang súg önnek és visszatalál hamar oda, ahová kell.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton igyekezzen a jelenben élni és azokkal a dolgokkal foglalkozni, melyek a mindennapjai részét képezik. Ne törődjön a múlttal és ne aggódjon a jövő miatt. Tegye a dolgát és meg fogja látni, hogy egyszer csak minden elkezd szépen elrendeződni ön körül.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha valami újat szeretnénk, vagy újra kell kezdenünk valamit, akkor vissza kell térnünk a kályhához és az alapoktól ismét fel kell építenünk a dolgokat. A retrográd Merkúr ebben segít önnek. Tanulva a múlt hibáiból most egy új kezdettel, betonbiztos építményt kezd el felhúzni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ahogyan mindig, most is minden problémára van több kreatív megoldása, a gondot valószínűleg az okozza, hogy eldöntse, ezek közül melyiket alkalmazza. Lehet, hogy most valami újra, ki nem próbált dologra lesz szüksége. Ez főként egy magánéletbeli dologra, egy kapcsolatra értendő.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton egy jelre vár, ami segít egy fontos döntésben. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, mert a válasz egy kevésbé érdekes beszélgetés során merülhet fel. Figyelje a levelezést és ne mulassza el az üzeneteket sem. Ma befuthat az, amire várt!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Megismerkedhet valakivel, aki sorsfordító hatással lehet az életére. Nem feltétlenül szerelmi kapcsolatra kell gondolni, bár valóban az hozza a legnagyobb sorsfordulatokat. Egy futó ismeretségből, találkozásból lehet valami egészen más is.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Jó lenne, ha a mások igényeire is éppúgy oda tudna figyelni, mint a sajátjára, sőt, most talán másokéra jobban. Önnek erős és pontos az intuíciója, így ez aligha jelenthet nehézséget. Ha így teszel, új mederbe terelheti a párjával való kapcsolatát is.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton sok örömteli esemény lesz. Szép órákat tölthet valakivel, aki fontos önnek, sőt, talán még egy közös felfedezést is tehetnek együtt. Az is előfordulhat, hogy találkozik valakivel, akit már egy jó ideje nem látott.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szombaton érzeni fogja, hogy milyen sok embernek számít a véleménye. Többen keresik fel, akik kikérik a tanácsát ügyes-bajos dolgaikban. A dolog nem véletlen, hiszen a személyes példájával bizonyítja nekik, hogy a döntései általában helyesek.