Így szabadulhatsz ki a vízbe zuhant autóból

Ahogy arról kedden elsők közt beszámoltunk, Baltimore-ban egy hajó ledöntötte a Francis Scott Key hidat, amiről 7 autó is a Patapsco folyóba zuhant. A tragédia kapcsán a brit Metro utánajárt, hogyan lehet átvitt értelemben is megúszni egy ilyen balesetet.

Igyekezzünk megőrizni a nyugalmunkat és tiszta fejjel, lépésről lépésre gondoljuk végig a kijutásunkat a süllyedő autóból (Fotó: Pexels/Yousef – Képünk illusztráció)

Első lépésként próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat és higgadt, tiszta fejjel, lépésről lépésre gondoljuk végig a kijutásunkat. Először is ki kell kapcsolni a biztonsági övet, vagy ha az az ütközéstől beszorult, át kell valamivel vágni, ezért célszerű ilyen eszközt is a kesztyűtartóba helyezni. Ha az autó a víz felszínén maradt, akkor sem lehet az ajtajait a víznyomás miatt kinyitni, ezért ilyenkor az ablakon vagy a napfénytetőn át jöhet szóba a menekülés. Ha az elektronika vagy a mechanikus ablakemelő nem működik, ki kell törni az üveget. Ehhez a legjobb eszköz a vészkalapács, amit a tömegközlekedési eszközök fedélzetén is el szoktak helyezni, de egy nehezebb tárgy is megteszi.

Készüljön fel arra, hogy ha az ablak betörik, berobban a víz, ezért takarja le arcát, hogy megvédje az üvegszilánkoktól

– figyelmeztet a brit lap.

Ha a kocsi elsüllyedt, akkor is az ablakokkal kell kezdeni, mert a befolyó víz kiegyenlíti a nyomást, így már akár az ajtón át is el lehet hagyni az utasteret. Ebben az esetben célszerű még odabent nagy levegőt venni, hogy elég legyen a felszínre jutáshoz. Célirányosan és gyorsan kell fölfelé úszni, de érdemes kerülni a túlságosan erőteljes mozdulatokat, mert azok több oxigént fogyaszthatnak.

Amikor sikerül felérni, azzal lehet megtakarítani energiát, ha felfekszünk a víz felszínére, miközben a mentésre várunk. Nem kell félni, az ilyen baleseteket általában mások is észlelik, és valószínűleg már úton van a segítség, mire valaki kijut az autójából, csak az első lépéseket kell jól odafigyelve megtennie, mert azoknál általában mindenki csak magára számíthat.