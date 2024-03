Ezek a csillagjegyek ma a jövőbe láthatnak

2024. március 26.

Horoszkóp

Fotó: Pixabay/Pixabay/Illusztráció





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden előfordulhat, hogy akár nyilvánvaló ok nélkül is túlreagál egy helyzetet, akár egy ártatlan megjegyzésre is nagyon indulatosan megy neki a másiknak, így igyekezzen kordában tartani magát. Még ha sértően is hangzik a dolog, végül kiderülhet, hogy mindössze egy félreértés az egész.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden abszolút van helye, hogy egy kicsit erőteljesebben álljon ki a saját érdekei mellett. Nem lehet mindig egy másik ember szavát, érdekeit figyelembe venni, legyen ma ön az az ember, aki megmondja, mi legyen.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma még érezhetjük a tegnapi telihold hatását, bár már kicsit enyhül a feszültség. Ha úgy érzi, hogy valamit, ami járna önnek, nem kap meg, akkor harcoljon meg érte. Küzdeni persze békés eszközökkel is lehet, ön most mindenképp ezt válassza.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden figyeljen oda különösen az öltözködésére, és igyekezzen a szokásosnál többet foglalkozni a megjelenésével, mielőtt elhagyja az otthonát, mert lesz egy váratlan szituáció, vagy találkozás, amikor ez magabiztossá teszi. Ha szingli vagy, most párra találhatsz.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden szinte bármilyen csatát, vitát megnyerne, ha sor kerülne rá, így jobban tenné mindenki, ha nem próbálkozna be önnél. Ha valaki óvatlanul mégis kikezdene önnel, amire ma van esély, legyen könyörületes.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma olyan emberek közé, olyan közösségbe kerülhet, ahol új inspirációt kaphat és elindulhat önben egy folyamat, melynek a vége valami nagyon izgalmas dolog lehet. Ma köthet egy új kapcsolatot is valakivel, aki pont ebben tud önnek segíteni.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden legyen bármi is a feladatod, kerülje el jó messzire a feszültnek ígérkező helyzeteket főleg, ha valaki pont arra szeretné rávenni, hogy valami olyasmivel foglalkozzon, aminek már a gondolatától is görcsbe rándul a gyomra. Hallgasson az intuíciójára!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Valóban nagy a hajtás, hiszen már mindenki a húsvétra készül. Ugyanakkor ha egyszerre túl sok mindent akar véghez vinni, jó az esély arra, hogy végül mindent csak félig-meddig tud befejezni. Éppen ezért ma gondolja végig, hogy mi az, ami elsőbbséget élvez.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A kapcsolatot, legyen az baráti, vagy szerelmi, folyamatosan ápolni kell. Ma önnek azonban valami pluszt is kell tennie. Kiállni és megvédeni egy kapcsolatát olyan valakitől, akinek feltett szándéka, hogy keresztbe tegyen önöknek...







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden nagyon figyeljen oda az információkra, jelekre, mivel eléggé valószínű, hogy lesz köztük olyasmi is, aminek komoly jelentősége lesz az ön számára. Ha figyelmes, fel tud készülni olyasmire is, ami a többség számára nem látható előre.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden egy olyan konfliktusba kerülhet, amelyben eleinte sem ön, sem a másik fél nem hajlandó feladni a hadállását és megmakacsolja magát, hogy ő kerüljön ki nyertes félként egy vitás helyzetből. Ez nyilván nem lehet megoldás, úgyhogy csak azt lehet tenni, hogy mindkét fél enged egy kicsit.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Lehet, hogy ma kényes helyzetbe kerül, amiben úgy érzi majd, mintha kétfelé kellene szakadnia. De mivel egyszerre két helyen nem lehet, el kellene döntenie, hol áll helyt és hol ütemezi át inkább a dolgokat. Nyugalom, rövidesen a másikra is sor kerül, ne stresszeljen annyira!