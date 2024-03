Az utolsó energiái is elfogytak mára ezeknek a csillagjegyeknek

2024. március 9.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lehet, hogy mostanában többet gondolkodik azon, hogy egy önhöz közel álló személlyel való kapcsolatában változásra lehet szükség és ma talán döntésre is jut e kérdésben. Beszélje át vele is, amire jutott, lehet, hogy most nagyon kellemesen fog csalódni.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton próbálja megosztani a figyelmét a saját dolgai és egy önhöz közelálló ember dolgai között. Valami fontosat szeretne ugyanis közölni önnel az illető és ha ön nem figyel rá, könnyen sértődés lehet végül a dologból.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha úgy érzi, hogy túl sok a teher önön, ne habozzon és jelezze valakinek a családban. Lehet az is, hogy a problémára ez a valaki egészen más megközelítéssel reagál és onnantól az ön dolga is könnyebbé válik. Ma pont egy ilyen helyzet adódhat, így a segítség talán duplán hasznosul majd.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az újhold előtti napon egy üzenet, vagy jel érkezik valahonnan és ön pontosan tudni fogja, miként értelmezze azt. Persze ehhez az is kell, hogy picit lelassítson, és valóban tudjon figyelni egyszerre kifelé és befele.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton, az újhold előtti napon kedvező fordulat mehet végbe a magánéletében, ami akkor is bekövetkezhet, ha eddig sem érezte rosszul magát a bőrében. Mindenen lehet ugyanis még tovább javítani és ezt a mai napon megtapasztalhatja a saját példáján is.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha úgy érzed, hogy valaki, akivel a viszonya kimértebb lett az utóbbi időben, egyre jobban hiányzik az életéből, akkor itt az ideje, hogy változtasson a dolgokon. Óvatosan közeledhet hozzá, kipuhatolva, hogy vajon ő is ugyanezt érzi-e.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Holnap újhold lesz, ami új kezdeteket, újrakezdést szimbolizál. Ha van valaki a környezetében, akit az elmúlt időszakban kissé elhanyagolt, akkor ma itt az ideje, hogy ezen változtasson. Tegyen meg mindent, hogy a kapcsolatuk rendeződjön, aminek jó első lépése lehet, ha felveszi a telefont.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ön már régen túl van azon, hogy felszínes, könnyű kapcsolatok rabolják az idejét, ami önnek megfelel, az egy tartalmas, hosszú távon is működő, bizalomra épülő viszony, legyen az baráti, vagy szerelmi. Ma ez legyen a megalapozója egy döntésének, amikor próbálkozik önnél valaki.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha valakivel egy ideje fellazult a kapcsolata, vagy eltávolodtak egymástól, talán itt az ideje, hogy egy kicsit visszapörgesse az idő kerekét. A mai nap például remek alkalom lehet néhány félreértés tisztázására is.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nem várhat tovább, hogy ismét alaposan feltöltse az akkumulátorokat. Ma csak pihenjen, töltődjön, és tényleg keressen valami olyan programot, ami teljesen kikapcsolja. Akár egyedül, akár társaságban – a lényeg a magára való odafigyelés.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ügyelj a részletekre a hétvégén, mivel nagy az esélye annak, hogy egy egészen apró dolog lehet az, ami miatt esetleg nem minden sikerül úgy, ahogyan eltervezte. Vonatkozzon mindez a kommunikációra is, mert egy félreértés is okozhat kellemetlen perceket önnek.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szombaton lehet, hogy valaki beleüti az orrát olyasmibe, ami nem rá tartozik. Próbáljon udvariasan távolságot tartani, nehogy sértődöttség legyen a vége, hiszen a hosszú távú jó kapcsolat fontos lenne ezzel a személlyel.