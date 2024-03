A Vénusz és az Uránusz kedvezőtlenül hat ránk, de elhoztuk a megoldást!

2024. március 3.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz és az Uránusz kedvezőtlen fényszöge hat ránk, ami bizony jócskán tartogat robbanás-közeli helyzeteket. Ma semmiképp se töltse az egész napot a négy fal között. Egy séta, túra most tényleg csodát tesz, levezetheti vele a feszültséget.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Teljesen jogosan vár el némi elismerést és ez valószínűleg hamarosan be is fog következni, így ne legyen türelmetlen. A környezete, a felettesei, vagy éppen a családja pontosan tudja, mit tesz meg a siker érdekében. Legyen türelmes, hamarosan megkapja, amire vár és talán kellemesen fog végül csalódni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha gond van, önnek mindig támad egy mentő ötlete. Most sem lesz ez másképpen. Ma lehet, hogy egy ismerősnek, barátnak tud segíteni a szuper tanácsával, és aztán az illető viszonozni is fogja a jótettedet.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Lehet, hogy mostanában nem úgy sikerült valami, ahogy elképzelte, és emiatt elbizonytalanodik, de higgye el, ezt a meccset még nem játszotta végig. Legyen kreatív, igyekezzen módosítani az elképzelésein és szőjön nyugodtan új terveket.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyon fontos és jó tulajdonsága, hogy mindig megőrzi az optimizmusát, hiszen az ön uralkodó bolygója a Nap, ami mindig beragyogja a személyiséget. Most ezzel a fantasztikus képességével segít valakinek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma félre kellene tennie a haragot, és találkozni valakivel, vagy legalább felhívni az illetőt. Érhetik még meglepetések ezzel a személlyel kapcsolatban, ezért is jó lenne beszélni vele. A vasárnap épp alkalmas nap a tisztázásra.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az eredményei önmagukért beszélnek, és tudja ezt a környezete is, mégis néha képes a magabiztosságát elveszteni a legváratlanabb pillanatokban. Ma olyan helyzet adódhat, amelyben ezt nem engedheti meg magának.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Sok a munka, és egyszerre több projekt is fut most az életében. Nem is csodálkozhat azon, ha kezd a szokásosnál is szétszórtabb lenni. Ma inkább ne foglalkozzon komoly kérdésekkel, pihenjen, relaxáljon, azzal egész biztosan többre fog menni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnap egy komoly beszélgetés bontakozik ki. Egy ajánlat, egy közös munka vagy akár kikapcsolódás lehetősége beindíthatja a fantáziáját. Szellemileg ráadásul most a csúcson van, úgyhogy pörögjenek azok az agytekervények!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha egy titokzatos összefüggést szeretne megoldani, akkor a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy a rejtély nyomába eredjen, és ebben nagy segítségére lehet valaki, akivel mostanában egyre több időt tölt el közösen. Ügyelnie kell azonban, hogy ne essen túlzásokba.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A vasárnap talán egy konfliktussal indul, de ne aggódjon, mert valószínűleg ez lesz a nap mélypontja, és innen már csak felfelé vezet az út. Ráadásul most egy új lehetőség kapujába is kerülhet. A nap végén már másra sem tud majd gondolni, csak az ön előtt álló élményekre.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az, hogy néha előre megérzi a dolgokat, hogy megért olyasmit is, aminek a részleteivel talán nem is lehet tisztában, egy különleges ajándék. Most pedig ez az intuíció nagy hasznára lehet önnek, hogy eligazodjon a gyorsan változó körülmények között.