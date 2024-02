Ezeknek a csillagjegyeknek ma minden összejön, bátran próbálkozzanak

2024. február 8.

Horoszkóp







Kos (03. 21.–04. 20.)

Csütörtökön olyan kisugárzása van, hogy nem sokat kell tennie, hogy az embereket akár percek alatt az ujja köré tudja csavarni. Erre pedig még rá is tehet egy lapáttal, ha gondosan megválasztja, mit vesz fel.







Bika (04. 21.–05. 20.)

Ma próbálja meg pontokba szedni, amin szeretne változtatni. Ezzel pedig máris megteszi a legfontosabb lépést, hiszen nevén nevezi a problémákat! Ez gyakran a legnehezebb, szembenézni és meghatározni, hol van esetleg a gond az életünkben.







Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Csütörtökön igazán jó alkalma nyílhat megcsillogtatni személyes varázsát, akár a munkahelyen, vagy akár egy magánjellegű program szervezésénél. Jól jön ma a kreativitása, mert könnyen megold valamit, ami előtt mások csak toporognak.







Rák (06. 22.–07. 22.)

Csütörtökön úgy érezheti, hogy túl nagy önön a nyomás, a teher, és nem biztos, hogy egyedül mindennel elbír majd. A jó hír az, hogy valószínűleg nem is kell! A párja vagy a barátai csak arra várnak, hogy a bizalmába avassa őket.







Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Ne foglalkozzon vele, ha valaki leszólja a terveit. Nem érdemes most túl sok energiát belefeccölni a másoknak való megfelelésbe, mert szinte lehetetlen, mindig lesz valaki a környezetében, aki valami kivetnivalót talál a dolgaiban. Menjen inkább a saját feje után!







Szűz (08. 23.–09. 22.)

Ha mostanában nagyon kimerült, és úgy érzi, felőrlik a mindennapok küzdelmei, az amiatt is lehet, hogy túl keveset törődik önmagával. Alszik eleget? Mozog rendszeresen? Ha a válaszok nemlegesek, akkor sürgős változtatásra van szüksége.







Mérleg (09. 23.–10. 22.)

A saját érdekében muszáj egy kis időre kizárni a külvilágot, a kommunikációt és a munkát is, amennyire csak lehet. Ma jó alkalma lehet egy kis csendes egyedüllétre, amikor lehiggad, és picit eltávolodik a verklitől. Használja ki!







Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Az a mentális energia, amely csütörtökön teljesen átjárja, átsegítheti sok olyan dolgon is ma, amelyekkel elakadt, vagy amiről azt hitte, talán abba is kell hagynia. Vegye fel a fonalat, kezdjen el újra foglalkozni a függő ügyeivel, és fejezze be, amit csak lehet. Nagy haladást érhet el most.







Nyilas (11. 23.–12. 21.)

A csütörtöki napot igazán szeretni fogja, hiszen végre érezni fogja magában azt az erőt és kreativitást, amely mindig sikeressé tette. Ma emellett alkalma lehet tisztázni valakivel egy konfliktust, ami már idegesíti egy ideje.







Bak (12. 22.–01. 20.)

Ön igazán rendszerető, mert ha rend van ön körül, az erősíti önben azt az érzést, hogy kézben tartja a dolgokat, ettől viszont a munkája és a magánélete is erősebb kontroll alá kerül. Közben azért vigyázzon arra, nehogy a közelében valaki túl szigorúnak lássa ebben.







Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Ha valami elsőre nem sikerül, az még nem biztos, hogy másodszorra sem fog. Ma megbizonyosodhat arról, hogy képes olyasmit is megtenni, olyan eredményeket is elérni, amit a környezete sem gondol önről...







Halak (02. 19.–03. 20.)

Megvan az a szuper képessége, hogy időnként új irányokból közelít a dolgokhoz, és még kevés rendelkezésre álló információ esetén is megtalálja a tökéletes utat a megoldáshoz. Ma pont erre lesz szükség, amikor egy problémára kell választ találnia.