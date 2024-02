Ennek a csillagjegynek ma kockáztatnia kell!

Napi horoszkóp – 2024. február 7.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma még a Bak jegyében jár a Hold, ami leföldeli, és hatékonnyá teszi. Ezért most elindíthat egyet azok közül a projektek közül is, amiket idő hiányában folyton csak halogat. Ne vesztegesse el ezt az energiát azzal, hogy megpróbálja eldönteni, érdemes-e belefogni, vagy sem… Kezdje el, és kész!

Fotó: Pixabay

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha van valami az életében, melyet félbehagyott, vagy abbahagyott, talán önhibáján kívül és mostanában újból felmerült önben, hogy folytassa, akkor szerdán vegye fel újra a fonalat! Ma talán jó alkalma lesz arra, hogy előrelépjen ez ügyben, és még segítséget is kaphat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán kaphat egy hírt, ami olyan elsöprő, hogy az egész napja fő témája lehet. Jó hírről van szó. Elképzelhető, hogy egy olyan dologban történik előrelépés, amelyről már kezdett lemondani, vagy amit lehetetlennek gondolt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Van egy olyan elképzelése, ami új színt hozna az életébe, de közben áldozatot is kívánna öntől. Ha változást akar, most kiváló alkalmak adódhatnak, de közben mérlegelnie kell azt is, mi az, amiről le kellene mondania.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Tudjuk, milyenek az emberek... Az eredményeit, sikereit talán irigylik öntől egyesek, de a kemény munkát és az erőfeszítéseit biztosan nem… Legyen óvatos, mert nem mindenkitől számíthat jóra most a környezetében. Vannak olyanok, akik irigységgel néznek mindarra, amit elért.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán nagyon kedvező napra számíthat, valószínűleg olyasmikben is sikert, áttörést érhet el, amit pedig éppen el akart engedni. Hát ne tegye! A magánéletben is sikerül tisztázni bizonyos fájó sérelmeket, de ettől jelentősen megkönnyebbül majd.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A hét közepe hozhat pozitív meglepetéseket, jó élményeket. Most olyan emberekkel hozhatja össze a sors, akikkel közös az érdeklődésük, vagy pedig éppen egy hobbijának köszönhetően ismer meg új embereket. Mindenesetre azok, akik ma lépnek be az életébe, így vagy úgy, de sokáig kísérik majd útján.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Több dolgot is görget mostanában maga előtt és a legnagyobb kihívás most az önnek, hogy ezeken a területeken egyszerre kellene helyt állnia. Igyekezzen azon, hogy ne veszítse el az irányítást, hiszen vannak dolgok, melyek most nem állhatnak le ön körül.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán megpróbálja valaki irányítani, ezért legyen nagyon figyelmes az ön körül zajló eseményekkel és az emberekkel, akikkel kapcsolatba kerül. Megvan önben a kellő akaraterő és tudatosság, hogy felismerje, ha valaki manipulálni próbálja.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Itt az ideje, hogy bizonyos dolgokat rövidre zárjon maga körül. Olyan események zajlanak ugyanis a környezetében, melyek visszahúzzák és akadályozzák, hogy a saját maga által meghatározott módon haladjon egy feladattal, vagy egy magánjellegű projekttel.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hiába akarja kivonni magát belőle, ma részese lehet egy feszültségnek, amely egy hír, vagy váratlan esemény hatására keletkezik és amely nem csak önt de az önhöz közelállókat is érzékenyen érintheti. Ugyanakkor együtt könnyebben legyőzik az akadályokat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma rá kell ébrednie, hogy ha változást szeretne elérni az élete valamely területén, akkor most egy ponton kockáztatnia kell, vagy pedig ki kell mozdulnia a megszokott keretei közül. Ne habozzon ezt megtenni!