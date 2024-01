Csalódás vár ma erre a csillagjegyre, erősnek kell lenni

2024. január 19.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lehet, hogy a pénzügyei kissé homályosan alakulnak mostanában és picit több a bizonytalanság a megszokottnál. Ma azonban egy eredeti ötlettől vezérelve felcsillanhat a reménysugár arra, hogy a helyzet gyökeresen megváltozzon.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken valami picit csalódást okozhat. Ne ragadjon le emellett és igyekezzen minél kevesebbet gondolni rá. Nézzen körül, rengeteg ember, vagy érdekesség akad a környezetében, amivel lekötheti a figyelmedet. Ne arra koncentráljon állandóan, hogy mi hiányzik a pohárból...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha pénteken nehezen koncentrál egy feladatra és úgy érzi, semmi sem tudja tartósan lekötni a figyelmét, az bizony nem a véletlen műve. Ma ezt osztották ki önnek a csillagok, hát ne küzdjön ellene. Lazítson! Hallgasson kellemes zenét, nézzen meg valami könnyed romantikus filmet.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken bizonytalanságok léphetnek fel egy személyes kapcsolatában, mivel talán túl gyorsan, vagy éppen túl lassan történnek meg a dolgok ön körül Akármilyen idegesítő is ez, vegye figyelembe, hogy a dolgok nem mindig haladhatnak pontosan úgy, ahogyan ön szeretné. Mutasson kompromisszumkészséget!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A pénteki napot eluralják a kötelességek, az pedig nem túl szórakoztató program. Ha pedig már úgy alakult, hogy a mai nap ilyen unalmas, igyekezzen a legtöbbet kihozni belőle! Tudjon le olyan feladatokat, amikért hálás lesz magának akár már holnap is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken újabb lehetőséget ad önnek az Univerzum, hogy előbbre jusson, de azzal azért legyen tisztában, hogy ez több munkájába és még több idejébe fog végül kerülni. Nem szabad azonban elfelejtenie, hogy nem csak munkából áll az élet. Este kapcsolódjon ki, szórakozzon!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet, hogy pénteken mások elvárásainak kell megfelelnie és közben talán néha még az is eszébe jut, hogy a háta közepére nem kívánja ezt az egészet. Ne feledje, hogy a döntés most is az ön kezében van. Tudjon nemet mondani, ha azt érzi, hogy másra van szüksége.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken egy szuper ötlettel keresi meg valaki, akiben amúgy megbízik és akinek ad a véleményére. Ez azonban ne jelentse azt, hogy rábólint elsőre. Könnyen lehet az is, hogy ami neki egy remek testhezálló lehetőség, önnek már nem felel meg annyira.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Van esély rá, hogy most előkerül valaki, akivel picit eltávolodtak egymástól. Ne lepődjön meg ugyanakkor, ha mindez meglepetésekkel is jár. Az eltelt idő ugyanis megváltoztathatott néhány dolgot, talán benne, vagy a külső körülményekben.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma nagyon jó lehetőségek csillannak meg ön előtt, de ahhoz, hogy éljen velük, valószínűleg ki kell mozdulnia a komfortzónájából, méghozzá nem is kicsit. Gondolja végig, hogy mindezt érdemes-e megtennie.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha a szürke és ködös napok után egy kis kalandra vágyik, nem kell mindjárt valami extrém dologra gondolnia. Ma például elegendő lesz talán az is, ha egy kicsit feldobja a napot olyan programmal, amely nem a megszokott társasággal, vagy helyszínen van.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az az energia, melyet a munkába, vagy akár a magánéletébe fektet, sokszorosan meg fog térülni. Sőt, talán éppen ma lesz az a nap, amikor nagy fordulatot vesznek az ügyek. A nagy izgalom mellett azonban nem szabad megfeledkeznie egy fontos határidőről sem.