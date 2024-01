Komoly sikereket érhet el a következő időszakban ez a csillagjegy

2024. január 4.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars ma a Bak jegyébe lép, ami a következő hetekre meghatározza az energia-szintjét. Hatalmas kitartást ad, és olyan fegyelmezettséget, ami egyébként nem mindig jellemző önre. Most már kezd belerázódni a munkába, és érdemes is, mert komoly sikereket érhet el a következő időszakban.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most már konkrét eredmények jönnek, köszönheti ezt a Bak jegyébe lépő Marsnak. Bármi is a terve, áttörést, sikert érhet el a csütörtöki napon. Viszont ezzel szerez magának néhány új ellenséget is. Ne feledje, még mindig jobb, ha irigylik, mint ha sajnálják…

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A tehetsége és a dolgokhoz való hozzáállása általában sokaknak szolgál követendő példaként, még ha ezt konkréten nem is mondják el önnek. Ne feledje, hogy mindez felelősséget is jelent, így fontoljon meg jól egy döntést ma, hiszen árgus szemekkel figyelik a „rajongói”.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Néhanapján lelkileg picit bezárkózik, és legszívesebben megmaradna a négy fal között fizikailag is. Ne feledje azonban, hogy az emberi kapcsolatok egyik legfontosabb kötőanyaga a közös élmény. Így, ha ma lehetősége lesz egy önnek fontos emberrel közös programra, vegyen erőt magán és vegyen részt rajta.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Sokaknak ön az erőforrás, önből merítenek erőt, hitet saját maguk számára. Ma azonban önnek lehet szüksége némi támogatásra. Ne habozzon hát, ha most az egyszer önnek kell fordulnia valaki máshoz. Tegye meg és válasszon a sok jelentkező közül!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr már előre indult, ráadásul a mai napon a Mars jegyet vált, belép a Bakba – ez is nagyon kedvez önnek. Alaposan meg fogja lepni a környezetét. Hallották, de nem hitték el a terveit. Hát most majd leesik az álluk!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nem biztos, hogy már ma, de a következő napokban, hetekben végre eredményt is lát egy munkával kapcsolatban, vagy egy ügyben, melyben komoly erőfeszítéseken van túl. Lehet, hogy most pont erre volt szüksége. Egy kis önbizalomra, lendületre, amelyből el tud rugaszkodni a következő szintre.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön izgalmas információkat kap. Ma egy találkozó, vagy egy esemény alkalmával lehetősége lesz megismerni másokat, beszélgetni olyanokkal, akikkel eddig még nem volt alkalma. Legyen nyitott, érdeklődő és igyekezzen mindenkit végighallgatni, aki önhöz fordul.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Nyilasban a Merkúr már előrehalad. Ma lelkesnek és optimistának érezheti magát, hiszen a dolgai jól mennek és a közeljövőben sem várható semmi, ami meg tudná akasztani azt a sikerszériát, amelyben benne van. Élvezze ki a mai nap örömeit!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Amikor sorozatosan siker éri az embert, az öröm után már a második gondolat az aggódásé lehet, hogy vajon meddig marad meg ez a kivételes helyzet. Ön feleslegesen aggódik, mivel az ön sikerei megalapozottak és pontosan emiatt tartósak is lesznek. A Mars ma a jegyébe lép, és csupa jót jelez.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön a a munkahelyéről és a szeretteitől pozitív visszajelzéseket kap és a bankszámlája is egyre növekszik. Lehet egy irigy ember a környezetében, aki viszont meg akarja győzni arról, hogy rossz úton jár. Hallgassa meg hát a véleményét az illetőnek, de ne engedjen a nyomásnak.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön egy munkahelyi megbeszélésen, vagy eseményen intenzív beszélgetések, építő viták és pezsgő élet vár önre, már, ha nem hagyja ki a lehetőséget, ami ön előtt áll. Ne maradjon hát otthon semmiképpen sem, mivel nemcsak ezek, hanem egy váratlan és izgalmas találkozás is megédesítheti a mai napját.