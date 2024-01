Farsangi retro teszt: te felismered ezeket az ikonikus képeket?

A Fanny magazin retro tesztje visszarepít a régi idők báljaiba és megmutatja az egykori maszkarákat.

1.

1960

A felvétel egy neves kölcsönző varrodájában készült, ahol egykor a filmes produkciók számára is készítettek a kosztümöket. Rémlik önnek, melyik volt ez?

A: Jelmezkölcsönző Vállalat

B: Kosztümszabászati Vállalat

C: Kalapos- és Cipészműhely

Fotó: Fortepan





2.

1962

Felismeri a színésznőt, aki egyszer azt mondta, hogy „a színész minden játékélményét gyerekkorából meríti, és ez az én esetemben is így volt”?

A: Németh Marika

B: Ruttkai Éva

C: Muráti Lili

Fotó: Fortepan





3.

1963

A Jelmez és Népi Táncruha Készítő és Kölcsönző Vállalat táblái sok-sok év után kerültek le egy fővárosi utca hatalmas üzletének homlokzatáról. Hol volt ez?

A: Petőfi Sándor utca

B: Váci utca

C: Bécsi utca

Fotó: Fortepan





4.

1964

A Magyar Rádió 6-os stúdiójában rendezték ennek a nyilvános farsangi műsornak a felvételét. Vajon mi volt a címe?

A: Álarc nem kötelező

B: Itt a farsang, áll a bál

C: Régi korok álarcai

Fotó: Fortepan

5.

1990

Szerednyey Béla hosszú éveken keresztül bújt a Macskák című musical Micsel Rumlijának jelmezébe. Tippelje meg, hányszor öltötte magára a balhés macska jelmezét!

A: 850

B: 1120

C: 300



Fotó: Fortepan

6.

1979

Nem véletlen, hogy ekkoriban minden gyerek asztronautának öltözött, hiszen ekkor már a Gagarin Űrhajóskiképző Központban készült két magyar űrhajós. Ki nem volt közöttük?

A: Farkas Bertalan

B: Magyari Béla

C: Charles Simonyi

Fotó: Fortepan





7.

1984

Rémlik önnek, hogy nevezik hagyományos magyar nevén a farsang csúcspontjának tartott karnevált?

A: Palacsintafutás

B: Farsang farka

C: Torkos csütörtök

Fotó: Fortepan

8.

1973

Egykor hazánkban is kultusza volt a varrógépgyártásnak. Az alábbiak közül melyik volt egy emlékezetes magyar márka neve?

A: Masina

B: Duna

C: Adria



Fotó: Fortepan

9.

1970

Rémlik önnek, kinek a jelmezét öltötte magára Latinovits Zoltán színművész az Utazás a koponyám körül című filmben?

A: Karinthy Frigyes

B: Cirkuszigazgató

C: Pötzl professzor



Fotó: Fortepan

10.

1965

A Magyar Állami Operaház öltözőjében Faragó András operaénekes és a maszkmester a művész egyik legismertebb szerepére készülődtek. Melyik darab volt ez?

A: Faust

B: A kékszakállú herceg vára

C: A walkür

Fotó: Fortepan

Megoldások:





1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – A; 6 – A; 7 – B; 8 – C; 9 – A; 10 – B