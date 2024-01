A tegnapi újhold ezeknek a csillagjegyeknek hozott hatalmas lendületet

2024. január 12.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken a közvetlen környezetében egy önt is érintő nagy változás állhat be, ami felkelti a gyanút, hogy van valami ön körül, amit nem tud, vagy valakit esetleg rosszul ismer. Igyekezzen hát kideríteni a körülményeket, hogy tisztán lásson.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha valami nyomasztja, akkor ossza meg a párjával! Butaság azt hinni, hogy pl. a munkahelyi problémákat nem szabad hazavinni. Hiszen hova vigye, ha nem haza? Persze nem kell minden estéjüknek erről szólnia.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Minden lehet a mai nap, csak nem felhőtlen. Ma a közelében többen is ingerültebb hangulatban ébredhetnek, ezt pedig érdemes figyelembe vennie, amikor kommunikálni próbál velük. Ha azt látja, hogy valaki paprikás hangulatban van, kerülje el, nehogy beszakadjon ön alatt az a vékony jég, melyen most lépked.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Olyan munkahelyi változások zajlanak újfent, amelyek teljesen elvonhatják a figyelmét és a kapacitását a párkereséstől. Ilyen állapotban bölcsen teszi, ha egy kis időre felfüggeszti az ismerkedést. Egy új embernek nem ildomos panaszkodni.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A tegnapi újhold miatt sziporkázóan új tervei vannak. Ez felvillanyozza. Közben jó lenne, ha tekintettel lenne a szerelmére, és megkérdezné a véleményét. Ezzel érzékelteti vele, hogy fontos önnek, hogy értse, és egyetértsen…







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön könnyen kibillen, ha folyton keresztbe húzza valami a terveit. Pedig az élet már csak ilyen: minél inkább ragaszkodik az elképzeléseihez, annál biztosabb, hogy nem úgy alakul. A párja igyekszik ilyenkor lecsendesíteni, de nem mindig sikerül neki. Jól tenné, ha nem mordulna rá pénteken, amikor épp ez a szituáció alakul ki.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken az égi folyamatok azt is mutatják, hogy minél inkább ragaszkodik az elképzeléseihez, annál biztosabb, hogy nem úgy alakul. Legyen bizakodóbb, és engedje ki az irányítást a kezéből! Ez az élet minden területére igaz most, a szerelemre, párkapcsolatra is.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ön általában híres a nagyon jó és pontos intuíciójáról, vagy ösztöneiről, de előfordulhat, hogy ez a képessége ma nem fog megfelelően működni. Ne hagyatkozzon hát kizárólag a megérzéseire, amikor megvizsgál valamit, figyeljen a tényekre is.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken egy meglehetősen felzaklató információt hallhat valakiről, talán telefonon, vagy üzenetben, de ne adjon hitelt azonnal mindennek. Van esély arra ugyanis, hogy mire ez az információ önhöz került, módosult és a valóság egyáltalán nem ez.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A párja már megint előáll valami újjal, ami önt újratervezésre kényszeríti. Ettől idegessé válhat. Mielőtt összevesznének, kérje meg, hogy lassítson, és beszéljék át az ötletét! A bolygók többször is vita veszélyét jelzik.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az égi folyamatok szerint valaki sürgetni akarja pénteken. Egyre inkább úgy érzi, hogy képtelen ezt a tempót tartani, és nem tud az elvárásainak megfelelni. Ha biztos ebben, szóljon neki! Ha bizonytalan, tegyen fel kérdéseket! Kérdezze meg, hogy miért siet?







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kifejezetten inspirálóan hat önre a tegnapi újhold. Nem bír magával. Szeretné, ha a párja is önhöz hasonlóan lelkesedne. De nem biztos, hogy azonnal képes követni önt. Legyen vele türelmes! Csak így előzheti meg a vitát.