Napi horoszkóp: a Mérleg végre kimondhatja, mit gondol, a Vízöntő viszont jobb, ha vigyáz

Napi horoszkóp, december 25:

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn adódhat váratlan fejlemény, galiba, de ön nagyon rugalmas, és könnyen alkalmazkodik, most is ez fog történni. Ne is hagyja, hogy egy ilyen apróság elrontsa ezt a szép napot! Karácsony első napján ugyanis nagy lesz a jövés-menés, amit ön kimondottan szeret.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Elképzelhető, hogy ma hirtelen meg kell oldania egy problémát. Csak nyugalom, úrrá lesz a helyzeten, és utána nyugodtan ünnepelhet a családdal. Más már nem zavarja meg a békés együttlétben.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma csak korlátozottan lesz alkalmas arra, hogy mélyebb beszélgetést folytasson le bárkivel, így ha valaki ki szeretné tulajdonítani a társaságát, ne hagyja magát. Többen vannak, és ön többfelé figyel, ami teljesen természetes.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Víz elemben létrejövő kedvező fényszög önnek is csupa jót ígér. Minden jobban alakul, mint remélte, és ha van is kis akadály, az hamar elrendeződik. A meglepetések is jól sikerülnek, akárcsak a mennyei fogások.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma lehetséges, hogy valaki kissé kritikusabban áll hozzá a dolgaihoz, esetleg olyasmit is véleményez, amihez semmi köze. Bárhogy is lesz, ne reagáljon ingerülten. Ma mindennél fontosabb, hogy a békés hangulatot megőrizze.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most nem érdemes mereven ragaszkodni az előzetes tervekhez, mert lehet, hogy némi változás adódik. De ha nyugodtan és türelmesen alkalmazkodik a fejleményekhez, akkor a végén még jobb is lesz minden, mint remélte.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy fontos ügyben kérhetik a véleményét. Olyan helyzetbe kerülhet, hogy jobb, ha nem kertel, hanem őszintén elmondja mit gondol. A ködösítés csak félreértésekhez vezetne. Mindenki jól fogadja a mondandóját.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Minden remekül sikerül, és még annál is nagyobb elismerést és szeretetet kap a család felől, mint amit várt. Érdemes volt hát okosan és lelkiismeretesen odatennie magát, mert ez most is, mint mindig, kifizetődött.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Önnek nincs sok gondja a lazasággal, és most erre szüksége is lesz. Álljon a mai naphoz és főként más személyekhez reális elvárásokkal, akkor biztosan nem fog csalódni. A humorérzékére is szükség lesz, de abból sincs hiánya.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szereti, ha pontos ütemterv szerint mennek a dolgok, és mindenki tartja magát a megbeszéltekhez. Nos, pont ez nem fog sikerülni hétfőn! Valami változásra fel kell készülni: vagy lemondja valaki a meghívást, vagy a háztartásban adódik egy hiba. Próbálja meg lazán venni! Ez a titka mindennek!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma társaságban, rokoni körben hirtelen kikívánkozhat önből, mit gondol egy fontos és mindenkit érintő kérdésről. Lehet, hogy ez most nagyot fog szólni, ezért csomagolja be egy kicsit az udvariasság mázába.



Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csodaszép nap elé néz, ezt a Skorpió Vénusz és a Halak Neptunusz fényszöge garantálja. Megható pillanatokban, élményekben lesz része, csupa olyasmiben, amit örökre elraktároz a szívében. Igazán áldottnak érzi a karácsonyt.