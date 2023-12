Napi horoszkóp: az Oroszlán ma nagyon vigyázzon, el ne rontsa az ünnepi hangulatot!

Napi horoszkóp, december 24.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Próbálja ma magától távol tartani az aggodalmat és erősítse a tudatot, hogy minden remekül fog alakulni. Kész van mindennel, ráadásul senki nem is vár semmi tökéleteset. Mindenki úgy szereti, ahogyan vagy, és ez a lényeg.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A retrográd bolygók jelzik, hogy nosztalgikus hangulatban van. Ez azt jelenti, hogy ma többször meghatódik, mikor látja, hogy a karácsonyfa alatt múlt és jelen összeér… Ne ragaszkodjon a tökéleteshez! Nem ez a lényeg…

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr hátrálása régi emlékeket hozhat vissza. Ez kimondottan nosztalgikussá teheti az idei karácsonyt. Szép dolog, ha emlékezik a hagyományokra, de az is nagyon fontos, hogy a jelen pillanatot, a szeretteivel való együttlétet megélje.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A szívében, lelkében ma nincs is más szinte, mint azok az emberek, akik a legközelebb állnak önhöz. Bármi is volt az elmúlt időszakban, bármilyen vita, konfliktus is adódott, ők azok, akikkel ma boldogság együtt lennie.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nem ma van a napja, amikor meg kellene győznie bárkit bármiről a környezetében. Ha így tenne, szinte biztosan védekező pozícióval találná szemben magát és végül elromlana a hangulat. Ha viszont hagyja, hogy maguktól alakuljanak a dolgok, minden simán fog menni, és nagyon szép lesz a karácsony.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma csupa olyan ember veszi körül, akiktől csakis a szeretet árad ön felé. Ön pedig mindent megtett, hogy a Szenteste szép legyen, úgyhogy már tényleg nincs is más dolga, mint megélni a pillanatot.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az nem is volt kérdés az ön számára, hogy a mai nap csoda szép lesz. Ráadásul most abban is segítik a bolygók, hogy a tegnapi nap után valóban felengedjen, fellélegezzen. Nem baj, ha nem minden tökéletes! A lényeg, hogy együtt vannak.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A holnapi Skorpió Vénusz – Halak Neptunusz kedvező fényszög már a mai napi is érezteti hatását. Az idei karácsony igazán boldogan, békésen alakul. Semmi nem tudja kihozni a sodrából, és valóban a lényegre koncentrál, és karácsony igazi üzenetére.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az Ikrek Hold nagyon jó hangulatúvá teszi a mai napot. A nosztalgikus hangulat önre is átragad, de ezzel semmi baj, emlékezzen a régi karácsonyokra, és ápolja a hagyományokat. Ön imád ajándékozni: hát ma igazán boldog lehet!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A mai nap a szűk családé, a legbelső köré. És nyugodtan adja át magát az érzéseinek, amibe az emlékezés is beletartozik. Nézegessenek együtt megsárgult fotókat, idézze fel a régi karácsonyokat is. Este viszont már csak a jelenre fókuszáljon.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Hold az Ikrek jegyébe lép, ami nagyon kedvez önnek! Vidámság, izgatottság tölti be a lelkét. Nap közben menjen és tegyen egy nagy sétát, szellőztesse ki a fejét. Meglátja, jót fog tenni az esti nagy lakoma előtt.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Mindig vannak apró bosszúságok, ha összegyűlik a család, de több az öröm és a boldogság. Fókuszáljon ma a jóra, a szívének kedves emberekre. Aki meg bosszantja, arra ügyet se vessen. Egy udvarias mosollyal sok mindent el lehet intézni…