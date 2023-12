Ezeknek a csillagjegyeknek kell önvizsgálatot tartania az év utolsó napján

2023. december 31.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai napot félbevágja a Hold jegyváltása. Délelőtt még az Oroszlánban, délután már a Szűzben jár. Ez délelőtt lendületessé, délután pontosabbá teszi. Ha vendégeket vár, mindennek időben végezni fog, és szupernek ígérkezik a Szilveszter éjszaka.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ez is eljött, itt van az év utolsó napja! Szedje ma pontokba azokat a dolgokat az életében, amelyen szeretne változtatni. Ezzel pedig máris megteszi a legfontosabb lépést, hiszen nevén nevezi a problémákat! Ne csak ezeket vegye sorra, hanem a lehetőségeket, új ajtókat is, amik most nyílnak meg ön előtt.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Tegye felejthetetlenné a mai napot! Ma igazán jó alkalma nyílhat bemutatni személyes varázsát, és megcsillantani humorát a környezetének. Lelkesen indul neki a Szilveszter éjszakának, és ma valóban különleges élményekben lesz része.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma egy esemény folytán tökéletes lehet minden körülmény arra, hogy egy régóta húzódó dologban lépjen. Nem kell nagy dolgokra gondolni, a változás gyakran egy kis részletkérdésben kezdődik el. Figyeljen a jelekre!







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Önben szinte mindig erős az akarat, hogy másoknak is segítsen a környezetében. Ma valaki segítségért, támogatásért fordulhat önhöz és ön nem is tud ellenállni a kísértésnek még akkor sem, ha most bőven lekötik a saját dolgai. Az Oroszlán Hold remek fényszögeket kap, és szuper hangulatot ígér!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A mai napot mindenképp használja ki, és lazítson! Szervezzen közös programot a szeretteivel és termelje újra magában a belső energiát, ami már talán kezdett megcsappanni. Hamarosan ismét nagy szüksége lehet rá!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma olyan erő áradhat önből, hogy nem sokat kell tennie, hogy az embereket akár percek alatt az ujja köré tudja csavarni. Erre pedig még rá is tehet egy lapáttal, ha gondosan megválasztja, mit vesz fel és milyen illatot használ. Jaj, annak, akit ma kiszemel, hiszen esélye sem lesz!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Délelőtt még az Oroszlánban jár a Hold, ami nagy lendületet ad, délután pedig a Szűzbe lép, és segít, hogy jó stratégiákat készítsen az újévre! Igazán nagyon jó hangulatban köszönti a 2024-es esztendőt.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Néha érdemes hagyni, hogy a dolgok csak úgy megtörténjenek körülöttünk, hiszen a váratlannak különös varázsa van az életünkben. Ma az életnek ezt a spontán oldalát élvezze ki, és sok örömben lesz része.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A mai nap tényleg legyen az önfeledtségé! Ne ma akarjon problémákat megoldani, hanem inkább az ön körül lévőkre koncentráljon. Igazán szép élményekben lesz része, ha a barátokkal tölti az év utolsó estéjét.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szilveszter éjszakájára igazán jó szórakozást jeleznek a csillagok. Az a pozitív hangoltság és optimizmus, ami lelkileg-szellemileg áthatja, csupa jó dolgokat vonz be az életébe a fizikai szinten is.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma valaki a környezetében azt bizonyíthatja önnek, hogy nagyon fontos neki. Lehet, hogy egy váratlan és őszinte vallomást tesz, de az is lehet, hogy tesz ön felé egy gesztust, ami nagyon jól fog esni önnek.