Horoszkópod elárulja, ezt hozza számodra a héten a szerelem!

Mit ígér az asztrológia? Ezen a héten a csillagok mindenkinek megfűszerezik valamilyen módon a szerelmi életét. Lássuk, neked mire érdemes készülnöd!

Talán most jön el a várva várt pozitív fordulat! (Fotó: KieferPix / Shutterstock)

Kos

Most párra találhatsz, de első lépésként légy kedves önmagadhoz és engedd, hogy az önszeretetből áradó energia másokat is megbabonázzon. Menj társaságba, a véletlen találkozások most komoly jelentőséggel bírnak!

Bika

Ha egyedülálló vagy, akkor ezen a héten szokatlan helyen találhat rád a szerelem, csak nyisd meg szívedet a spontaneitás előtt! A szerelem közelebb van, mint gondolnád, de a komfortzónádon kívül kell keresned! A komoly kapcsolatban élők családi problémákkal szembesülhetnek, a kötelezettségek átmenetileg elhomályosíthatják a szív szükségleteit.

Ikrek

Ezen a héten érdemes aktív társasági életet élned. Engedd, hogy a szerelem magától találjon rád, bízz a megérzéseidben! Az elkötelezettek számára ez a hét a támogatásról, a megértésről és a közös célokért való küzdelemről szól.

Rák

A párkapcsolatban élőknél most az elkötelezettségé lesz a főszerep, ami erősíti az érzelmi kötődést és lángra lobbantja a szenvedélyt. Az egyedülállók édes meglepetésre számíthatnak, nekik érdemes hagyni, hogy szívüket az égi energiák vezessék.

Oroszlán

Ezen a héten a szingliknek váratlan, de szenvedélyes romantikában lehet részük. De vigyázni kell, mert amilyen hirtelen jön a fellángolás, olyan gyorsan ki is aludhat a láng. A hosszú távú kapcsolatokban viszont ez a romantika hete lesz!

Szűz

Fellobbanhat egy szikra, ami egy váratlan találkozásból ered. Érdemes a héten minél több eseményen részt venni és kapcsolódni a kozmikus erőkhöz. Az elkötelezettek keressék az intimitás új módjait, beszéljenek az álmaikról és a vágyaikról.

Mérleg

Ne félj megmutatni valódi énedet, ez nyit utat az őszinte kapcsolatok felé. Az elkötelezett szívek számára íme egy gyengéd emlékeztető: a párkapcsolati problémák olyanok, akár a viharok, jönnek és mennek, de a szerelemben a kommunikáció és a figyelmes hallgatás mindent megold.

Skorpió

Ha már régóta próbálod felhívni magadra valakinek a figyelmét, ez a hét meghozza a fordulatot! Ez az időszak harmóniát hoz az elkötelezett kapcsolatokban élők számára. Szervezz egy romantikus estét vagy egy spontán randit, ezek erősítik köztetek a köteléket.

Nyilas

Ez a hét meglepetést tartogat a szinglik számára, a kulcsszó most a türelem, és hogy élvezd a szerelem kialakulása felé vezető utat! Ha már kapcsolatban élsz, ne vitatkozz minden ok nélkül, ne a szeretteiden vezesd le a feszültséget!

Bak

Vigyázz a hangulatingadozásaiddal ezen a héten! Beszélj őszintén a pároddal az érzéseidről, különben csak összezavarod. Ha egyedülálló vagy, először legyél tisztában önmagaddal, egy kapcsolatban érzékenynek kell lenni a másik igényeire is.

Vízöntő

A szingliknek kijut egy kis romantik a héten, az univerzum segít, hogy megdobbanjon a szíved! Ne félj a meglepetésektől, élj meg minden pillanatot! A kozmikus energia újjáépíti a szeretetet és a bizalmat az elkötelezett kapcsolatokban. Éld át újra azt az örömöt, ami összehozott benneteket!

​Halak

Az elkötelezett párok jobb, ha ezt a hetet a kapcsolatuk javítására, az intimitás új szintjének elérésére fordítják. Ha szingli vagy, de van már kiszemelted, akkor most érdemes megtenni az első lépést, használd ki a romantikus energiákat!