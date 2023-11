Ha ezt az 5 szabályt betartod, sokáig gyönyörű lesz a krizantémod

A krizantém az őszirózsafélék családjába tartozó, 37 fajt számláló, többnyire Kelet-Ázsiából származó növénynemzetség. Neve görög eredetű, aranyvirágot jelent. A krizantémok az ősz utolsó virágai.

A Lakáskultúra összeszedte, mire kell figyelni, hogy minél tovább díszítsék otthonunkat ezek a színpompás virágok. Ugyanis ahhoz, hogy sokáig élvezhessük színpompáját, nem árt néhány fontos dologra odafigyelni. Már a vásárláskor az életerős, minél bokrosabb növényt érdemesebb választani, egészséges levelekkel és bimbóval.

Nem igényel átültetést

A krizantém hosszú heteken át képes virágozni, hogyha megfelelő gondolást kap.

„Talán meglepő, de a cserepes krizantémot nem kell átültetni vásárlás után” – árulta el Nagyné Gál Annamária krizantémtermesztő.

Szedd le az elhalt virágokat

Érdemes folyamatosan eltávolítani a cserepes krizantém elszáradt virágait. Ez nemcsak azért fontos, mert az elhaló részek csúnyák, hanem azért is, mert felgyorsítják a többi virág öregedését. Ha kétnaponta cseréljük a vágott krizantém vizét, akár három hétig is szép marad a virág.

Öntözés

„A virágzó tő sok vizet igényel, de arra ügyeljünk, hogy tényleg csak a növény földjét locsoljuk, mert ha a virágot víz éri, nagyon gyorsan megbarnul” – magyarázza a szakember.

Teleltetés

A krizantém évelő virág. Az első fagyok beköszöntével érdemes visszavágni a növény elszáradt, megbarnult szárait, olyan 5-10 centiméteresre. Az így rendbe tett növényt takargassuk be: erre lehet lombot, fenyőágat, szalmát, mulcsot is a tőre halmozni. Így kibírja a kisebb fagyokat, de ha mínusz 10 fok alá süllyed a hőmérséklet, akkor érdemesebb fagymentes helyre tenni.

Szobában tartás

A krizantém számára nem ideális környezet a lakás. Viszont nem túl meleg, de szépen benapozott helyiségben akár egy-két hetet is kibír. Tény azonban, hogy teraszon, ablakpárkányon, hűvösebb időben két ablak között mindig jobban érzi magát, mint odabent. Lakásba inkább csak vágott virágként vigyük be. Ha mégis cserepes krizantémmal díszítenénk a lakást, hetente kétszer öntözzük, de ne hagyjuk tocsogni a vízben. Tápoldatozást nem igényel. Az elnyílt virágokat ebben az esetben is csípjük le. Elvirágzás után viszont ki kell vinni a növényt szabadba, mert lakáson belül egész biztosan elpusztul.